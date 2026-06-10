RBI ने बैंकों को अपनी कमियों का मूल्यांकन करने का दिया निर्देश बिज़नेस Jun 10, 2026

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने बैंकों और दूसरी वित्तीय संस्थाओं को निर्देश दिया है कि वे जून के अंत तक बोर्ड द्वारा मंजूर 'गैप असेसमेंट' (कमियों का मूल्यांकन) पूरा करें। साथ ही, इसके लिए एक समयबद्ध कार्ययोजना भी तैयार करें।

यह निर्देश इसलिए दिया गया है, ताकि बैंक अपनी कमजोरियों का पता लगा सकें, साइबर सुरक्षा को और मजबूत कर सकें और खतरों से निपटने के लिए एक ठोस योजना तैयार रख सकें।

पूरी दुनिया में केवल कुछ ही संगठन मिथोस जैसी तकनीक का इस्तेमाल कर पाते हैं। इसी वजह से, भारतीय वित्तीय क्षेत्र की संस्थाएं जोखिमों का आकलन करने के लिए दूसरे सार्वजनिक रूप से उपलब्ध एडवांस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) मॉडल्स पर गौर कर रही हैं।