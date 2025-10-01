RBI अब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारतीय मुद्रा को मजबूत करेगा, उठाएगा 3 कदम

योजना पहले कदम में कर्ज को आसान बनाया जाएगा पहले चरण के अंतर्गत केंद्रीय बैंक प्राधिकृत व्यापारी बैंकों को भूटान, नेपाल और श्रीलंका के प्रवासी नागरिकों को सीमा पार से व्यापारिक लेनदेन के लिए भारतीय रुपये में कर्ज देने की अनुमति देगी। साथ ही भारत में भी अधिकृत व्यापारी बैंकों को इन्हीं देशों के व्यवसायों या संस्थाओं को सीधे भारतीय रुपये में कर्ज देने की अनुमति देगी। अभी यह योजना व्यापार से जुड़ी जरूरतों के लिए होगा।

योजना दूसरी पहल में लेनदेन आसान होगा दूसरे चरण की योजना के तहत बैंक भारत के प्रमुख व्यापारिक साझेदारों की मुद्राओं के लिए पारदर्शी संदर्भ दरें स्थापित करेगा, ताकि भारतीय रुपये पर आधारित लेनदेन को आसान और सुविधाजनक बनाया जा सके। बैठक में चर्चा हुई कि भारत उन देशों की मुद्राओं के लिए मानक, सार्वजनिक रूप से उपलब्ध विनिमय दरें बनाएगा जिनके साथ उसका भारी व्यापार होता है।

योजना तीसरे कदम में कंपनियों को निवेश की अनुमति मिलेगी तीसरे चरण के तहत केंद्रीय बैक ने विशेष रुपया वास्ट्रो खाता (SRVA) में जमा पैसे के व्यापक उपयोग की अनुमति दी है। इससे कंपनियां कॉरपोरेट बॉन्ड और वाणिज्यिक पत्रों में निवेश के लिए पात्र बन जाएंगी। SRVA विदेशी बैंकों के भारतीय रुपये के धन को रखते हैं। बता दें कि SRVA एक विदेशी बैंक की ओर से भारतीय बैंक के साथ खोला गया खाता है। यह सीधे भारतीय रुपये में अंतरराष्ट्रीय व्यापार निपटान की सुविधा देता है।