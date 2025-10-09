शेयर बाजार आज बढ़त के साथ बंद, सेंसेक्स चढ़ा 398 अंक ऊपर

टॉप गेनर्स में आज PG इलेक्ट्रोप्लास्ट, MCX इंडिया और सोना BLW ने क्रमशः 7.47 फीसदी, 6.31 फीसदी और 5.97 फीसदी की बढ़त के साथ अच्छा प्रदर्शन किया। अरबिंदो फार्मा और प्रेस्टीज एस्टेट के शेयरों में भी क्रमशः 4.59 फीसदी और 4.56 फीसदी की बढ़त दर्ज हुई। यूनो मिंडा, PB फिनटेक, इंफो एज, सीमेंस और कायन्स टेक क्रमशः 2.72 फीसदी, 1.89 फीसदी, 1.54 फीसदी, 1.42 फीसदी और 1.20 फीसदी की गिरावट के साथ टॉप लूजर्स रहे।

कीमत

सोना-चांदी की कीमत हुई कम

भारतीय सर्राफा बाजार में सोना-चांदी की कीमतों में आज बढ़त देखने को मिली है। आज 24 कैरेट सोना महंगा होकर 1.23 लाख रुपये रुपये प्रति 10 ग्राम बिक रहा है और चांदी की बात करें तो यह 1.54 लाख रुपये प्रति किलो बिक रही है। खबर लिखे जाने तक अंतरराष्ट्रीय बाजार में यूरोपीय शेयर बाजार में FTSE और CAC गिरावट के साथ कारोबार कर रहा था। अमेरिकी शेयर बाजार का S&P 500 बढ़त के साथ हरे निशान पर था।