क्वालकॉम भारत में बनाएगी ऑटोमोटिव मॉड्यूल, स्थानीय उत्पादन से बढ़ेगी ऑटो उद्योग की ताकत
क्या है खबर?
अमेरिका की चिप बनाने वाली कंपनी क्वालकॉम भारत में गाड़ियों में इस्तेमाल होने वाले मॉड्यूल यहीं बनाना शुरू करेगी। कंपनी अपने बड़े साझेदारों को भी भारत में ही इन्हें बनाने में मदद करेगी। क्वालकॉम के वरिष्ठ अधिकारी नकुल दुग्गल ने बताया कि पहले ये मॉड्यूल ताइवान, चीन और कोरिया में बनते थे, लेकिन अब इन्हें भारत में बनाने पर जोर दिया जाएगा। इसका उद्देश्य भारतीय ऑटोमोबाइल कंपनियों को सीधे सहयोग देना है।
फायदा
स्थानीय उत्पादन से मिलने वाले फायदे
क्वालकॉम का मानना है कि भारत में ऑटोमोटिव मॉड्यूल का स्थानीय निर्माण घरेलू कार निर्माताओं के लिए लागत कम करेगा और आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत बनाएगा। स्थानीय जरूरतों के अनुसार उत्पाद तैयार होने से ऑटोमोबाइल क्षेत्र को प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त मिलेगी। दुग्गल ने कहा कि वैश्विक ग्राहकों के लिए बने उत्पाद लाने के बजाय भारत में भारतीय बाजार की जरूरतों के अनुरूप तकनीक विकसित करने पर जोर होगा, जिससे निर्यात के अवसर भी बढ़ेंगे।
साझेदारी
कंपनी की साझेदारी और तकनीक
क्वालकॉम ने टाटा मोटर्स, महिंद्रा, मारुति सुजुकी और हुंडई जैसे सभी बड़े ऑटो निर्माताओं के साथ साझेदारी की है। कंपनी के स्नैपड्रैगन एलीट चिपसेट टेलीमैटिक्स, इंफोटेनमेंट और एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम (ADAS) के लिए तैयार किए जाते हैं। 2026 तक लगभग 1 दर्जन वाहन ऐसे होंगे, जिनमें स्नैपड्रैगन कॉकपिट एलीट और स्नैपड्रैगन राइड एलीट चिप्स लगेंगे, जिनकी आपूर्ति 2025 की शुरुआत से शुरू होगी और इसे चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ाया जाएगा।
योजना
राजस्व लक्ष्य और भविष्य की योजना
क्वालकॉम का ऑटोमोटिव सेगमेंट उसके वैश्विक राजस्व का लगभग 10 प्रतिशत है, जो वर्तमान में करीब 3.6-3.8 अरब डॉलर (लगभग 315-330 अरब रुपये है। कंपनी ने 2029 तक ऑटोमोटिव कारोबार से राजस्व दोगुना कर लगभग 8 अरब डॉलर (लगभग 700 अरब रुपये) तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा है। भारत में निवेश और स्थानीय उत्पादन को बढ़ावा देकर कंपनी न केवल घरेलू बाजार बल्कि वैश्विक ऑटोमोटिव उद्योग में भी अपनी हिस्सेदारी मजबूत करना चाहती है।