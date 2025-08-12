2025 बार्कलेज हुरुन रैंकिंग: अंबानी परिवार बना देश का सबसे धनी व्यापारिक घराना
क्या है खबर?
2025 बार्कलेज प्राइवेट क्लाइंट्स हुरुन इंडिया मोस्ट वैल्यूएबल फैमिली बिजनेस लिस्ट ने अंबानी परिवार को लगातार दूसरे साल देश के सबसे मूल्यवान पारिवारिक उद्यम का खिताब दिया है। इसका मूल्यांकन 28.2 लाख करोड़ रुपये है, जो देश के सकल घरेलू उत्पाद (GDP) के लगभग 12वें हिस्से के बराबर है। मुकेश अंबानी के नेतृत्व में 1957 में स्थापित रिलायंस इंडस्ट्रीज देश के औद्योगिक विकास में एक प्रमुख केंद्र बना हुआ है, जिसकी जड़े कई क्षेत्रों में जमी हुई है।
बिड़ला परिवार
कौन से पायदान पर हैं कुमार मंगलम का परिवार?
अंबानी परिवार के बाद कुमार मंगलम बिड़ला का परिवार इस सूची में दूसरे पायदान पर है, जिसका साम्राज्य पिछले साल 1.1 लाख करोड़ बढ़कर 6.5 लाख करोड़ रुपये पर पहुंच गया है। समूह की उपस्थिति सीमेंट, धातु, दूरसंचार और वित्तीय सेवाओं तक फैली हुई है। दूसरी तरफ JSW समूह से जुड़ा जिंदल परिवार 5.7 लाख करोड़ के मूल्यांकन के साथ तीसरे स्थान पर पहुंच गया है, जो पिछले साल के 1 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा है।
संपत्ति
कितनी है सूचीबद्ध परिवारों की संपत्ति
इस वार्षिक सूची का दूसरा संस्करण 100 और नए नाम जोड़ने के बाद 300 परिवारों तक पहुंच गया है। ये संयुक्त रूप से 134 लाख करोड़ रुपये के मूल्य को नियंत्रित करते हैं। यह आंकड़ा तुर्की और फिनलैंड की संयुक्त GDP से भी अधिक है। शीर्ष-3 परिवारों की संयुक्त संपत्ति 40.4 लाख करोड़ तक पहुंच गई है। यह फिलीपींस के सकल घरेलू उत्पाद के बराबर है। शीर्ष-10 परिवारों की संपत्ति 300 सूचीबद्ध परिवारों के कुल मूल्य का लगभग आधा है।