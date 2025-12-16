निजी क्षेत्र की विकास दर में इस महीने गिरावट दर्ज हुई है

निजी क्षेत्र की विकास दर 10 महीनों के निचले स्तर पर पहुंची, जानिए कितनी आई गिरावट

क्या है खबर?

दिसंबर में भारत के निजी क्षेत्र की गतिविधियों में भारी गिरावट देखी गई, जो पिछले 10 महीनों में सबसे कम वृद्धि है। यह गिरावट मुख्य रूप से नए ऑर्डर्स में कमी के कारण हुई, जिससे विनिर्माण और सेर्विस दोनों क्षेत्र प्रभावित हुए। अर्थव्यवस्था अभी भी विस्तार के दौर में है, लेकिन मंदी और लगभग स्थिर रोजगार बाजार से संकेत मिलता है कि घरेलू मांग में कमी आ रही है। इस साल की शुरुआत में इसमें बढ़त देखने को मिली थी।