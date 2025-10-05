भारत में अब निजी कंपनियां मिसाइल, तोप और गोला-बारूद बना सकेंगी (तस्वीर: एक्स/@JaidevJamwal)

निजी कंपनियां अब भारत में बना सकेंगी मिसाइलें और तोपें, जानिए क्यों लिया फैसला

क्या है खबर?

रक्षा मंत्रालय ने एक बड़े नीतिगत बदलाव के तहत मिसाइल, तोप और गोला-बारूद के विकास और निर्माण को निजी क्षेत्र के लिए खोल दिया है। इसका उद्देश्य भारत को दीर्घकालिक शत्रुता के दौरान मारक क्षमता की कमी न हो। यह कदम भारत की रक्षा उत्पादन में आत्मनिर्भरता के लिए भी है। राजस्व खरीद नियमावली (RPM) में संशोधन अब निजी संस्थाओं को म्यूनिशंस इंडिया लिमिटेड (MIL) से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किए बिना गोला-बारूद का निर्माण करने की अनुमति देता है।