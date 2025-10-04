OpenAI ने उपभोक्ता AI प्रयासों का किया विस्तार, नई कंपनी का किया अधिग्रहण
क्या है खबर?
OpenAI ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) आधारित पर्सनल फाइनेंस ऐप रोई का अधिग्रहण कर लिया है। कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी और सह-संस्थापक सुजीत विश्वजीत ने इसकी घोषणा की है। AI उद्योग में हाल के चलन को देखते हुए केवल CEO को ही OpenAI में शामिल किया गया है। कंपनी 15 अक्टूबर को अपना परिचालन बंद कर देगी और ग्राहकों को अपनी सेवाएं देना बंद कर देगी। फिलहाल, इस सौदे की शर्तों का खुलासा नहीं किया गया है।
खुलासा
सौदे की शर्तों पर असमंजस
टेकक्रंच ने सूत्रों के हवाले से बताया है कि रोई के 4 कर्मचारियों में से CEO सुजीत विश्वजीत OpenAI में शामिल होने वाले एकमात्र व्यक्ति हैं। यह स्पष्ट नहीं है कि उसकी कोई तकनीक AI कंपनी को हस्तांतरित होगी या नहीं और विश्वजीत किस यूनिट में शामिल होंगे। यह अधिग्रहण स्पष्ट रूप से OpenAI के AI उत्पादों के अगले स्तर के रूप में निजीकरण और जीवन प्रबंधन पर दांव के अनुरूप है।
रोई
रोई में क्या मिलती थी सुविधा?
2022 में स्थापित न्यूयॉर्क की रोई, स्टॉक, क्रिप्टो, डेफी, रियल एस्टेट और NFT सहित यूजर के वित्तीय परिणामों को ऐसे ऐप में एकत्रित कर फंड्स को ट्रैक करने, अंतर्दृष्टि प्रदान करने और ट्रेड करने में मदद करता था। यह वित्तीय रूप से कुशल AI साथी तक पहुंच प्रदान करता, जो उपयुक्त प्रतिक्रिया देता था। यह सौदा इस साल AI कंपनी की ओर से अधिग्रहणों की सूची में सबसे नया है, जिसमें कांटेक्स्ट डॉट AI, क्रॉसिंग माइंड्स और एलेक्स शामिल हैं।