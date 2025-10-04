OpenAI ने उपभोक्ता AI प्रयासों का विस्तार करते हुए रोई कंपनी का अधिग्रहण किया है (तस्वीर: अनस्प्लैश)

OpenAI ने उपभोक्ता AI प्रयासों का किया विस्तार, नई कंपनी का किया अधिग्रहण

क्या है खबर?

OpenAI ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) आधारित पर्सनल फाइनेंस ऐप रोई का अधिग्रहण कर लिया है। कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी और सह-संस्थापक सुजीत विश्वजीत ने इसकी घोषणा की है। AI उद्योग में हाल के चलन को देखते हुए केवल CEO को ही OpenAI में शामिल किया गया है। कंपनी 15 अक्टूबर को अपना परिचालन बंद कर देगी और ग्राहकों को अपनी सेवाएं देना बंद कर देगी। फिलहाल, इस सौदे की शर्तों का खुलासा नहीं किया गया है।