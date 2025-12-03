AI कंपनी एंथ्रोपिक अगले साल IPO लॉन्च करने की कर रही तैयारी 

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) कंपनी एंथ्रोपिक अगले साल अपना IPO लॉन्च करने की योजना बना रही है। फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार, कंपनी 2026 में बाजार में उतरने की तैयारी कर रही है। इस AI स्टार्टअप को अमेजन और गूगल का समर्थन मिला है और लिस्टिंग की तैयारी के लिए लॉ फर्म विल्सन सोनसिनी को हायर किया गया है। हालांकि, कंपनी ने अभी यह तय नहीं किया है कि वह कब पब्लिक होगी या होगी भी या नहीं।

जरूरत IPO लाने के पीछे बढ़ते फंड की जरूरत रिपोर्ट में कहा गया है कि एंथ्रोपिक का IPO लाना फंड जुटाने और बड़े अधिग्रहण करने के लिए पब्लिक स्टॉक का उपयोग करने की रणनीति हो सकती है। AI अपनाने की तेज रफ्तार और कंपनियों के बढ़ते टेक खर्च ने निवेशकों की दिलचस्पी बढ़ा दी है। बताया गया है कि स्टार्टअप ने कुछ बड़े इन्वेस्टमेंट बैंकों से संभावित IPO को लेकर शुरुआती और अनौपचारिक बातचीत भी की है, जो फिलहाल शुरुआती चरण में ही मानी जा रही है।

अनुमान मूल्यांकन और राजस्व में तेज बढ़त का अनुमान एंथ्रोपिक एक निजी फंडिंग राउंड के लिए भी बातचीत कर रहा है, जिससे कंपनी का मूल्यांकन लगभग 27,000 अरब रुपये तक पहुंच सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक, कंपनी अगले साल अपने सालाना रेवेन्यू रन रेट को दोगुना या तिगुना बढ़ाकर लगभग 2,300 अरब रुपये तक पहुंचाने का अनुमान लगा रही है। कंपनी के 3 लाख से ज्यादा बिजनेस और एंटरप्राइज ग्राहक भी हैं, जो इसकी तेजी से बढ़ती मांग को दर्शाते हैं।

