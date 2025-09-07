फिजिक्सवाला IPO के जरिए जुटाएगी 3,820 करोड़ रुपये, दाखिल किया DRHP
क्या है खबर?
एडटेक प्लेटफॉर्म फिजिक्सवाला ने आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (IPO) के लिए भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (SEBI) के पास अपडेटेड ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस (DRHP) दाखिल किया है। उसकी इस IPO के माध्यम से 3,820 करोड़ रुपये जुटाने की योजना है। वह इस धनराशि का उपयोग विस्तार और विकास संबंधी पहलों के लिए करेगी। प्रस्तावित IPO में 3,100 करोड़ रुपये मूल्य के नए इक्विटी शेयर जारी करना और प्रमोटरों द्वारा 720 करोड़ रुपये के ऑफर फॉर सेल (OFS) शामिल है।
OFS
प्रत्येक प्रमोटर बेचेगा 360 करोड़ रुपये के शेयर
फिजिक्सवाला के प्रमोटर अलख पांडे और प्रतीक बूब प्रत्येक OFS के माध्यम से 360 करोड़ रुपये मूल्य के शेयर बेचेंगे। वर्तमान में, दोनों के पास कंपनी में 40.35 फीसदी हिस्सेदारी है। नोएडा स्थित इस कंपनी ने मार्च में एक गोपनीय प्री-फाइलिंग रूट के माध्यम से IPO के लिए SEBI के पास ड्राफ्ट पेपर दाखिल किए थे। सूत्र ने बताया, "नियामक ने कुछ बदलावों के लिए कहा था, जिसके बाद कंपनी को अपडेटेड DRHP सार्वजनिक रूप करने के लिए कहा गया।"
उपयोग
जुटाए धन का कहां-कहां करेगी उपयोग?
फिजिक्सवाला IPO की आय का उपयोग नए ऑफलाइन केंद्र खोलने पर 460 करोड़ रुपये, केंद्र के पट्टे के भुगतान पर 548 करोड़ रुपये खर्च करने का इरादा रखती है। उसकी जाइलम लर्निंग और उत्कर्ष में 470 करोड़, क्लाउड और सर्वर इन्फ्रास्ट्रक्चर बनाने पर 200 करोड़ और मार्केटिंग पर 710 करोड़ रुपये खर्च करने की योजना है। बता दें, फिजिक्सवाला ऑनलाइन प्लेटफॉर्म (यूट्यूब, वेबसाइट/ऐप) के साथ-साथ ऑफलाइन सेंटर्स के माध्यम से JEE, NEET, GATE और UPSC परीक्षाओं की तैयारी कराती है।