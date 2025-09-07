फिजिक्सवाला IPO के जरिए जुटाएगी 3,820 करोड़ रुपये, दाखिल किया DRHP 

फिजिक्सवाला 3,820 करोड़ रुपये का IPO लाने जा रही है

क्या है खबर?

एडटेक प्लेटफॉर्म फिजिक्सवाला ने आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (IPO) के लिए भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (SEBI) के पास अपडेटेड ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस (DRHP) दाखिल किया है। उसकी इस IPO के माध्यम से 3,820 करोड़ रुपये जुटाने की योजना है। वह इस धनराशि का उपयोग विस्तार और विकास संबंधी पहलों के लिए करेगी। प्रस्तावित IPO में 3,100 करोड़ रुपये मूल्य के नए इक्विटी शेयर जारी करना और प्रमोटरों द्वारा 720 करोड़ रुपये के ऑफर फॉर सेल (OFS) शामिल है।