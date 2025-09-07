7 कंपनियों के पूंजीकरण में 1 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा का इजाफा हुआ है (तस्वीर: अनस्प्लैश)

सबसे मूल्यवान 7 कंपनियों के पूंजीकरण में हुआ 1.06 लाख करोड़ रुपये का इजाफा

क्या है खबर?

देश की शीर्ष 10 सबसे मूल्यवान कंपनियों में से 7 का संयुक्त बाजार मूल्यांकन पिछले सप्ताह 1.06 लाख करोड़ रुपये बढ़ गया। इनमें सबसे ज्यादा फायदा बजाज फाइनेंस और रिलायंस इंडस्ट्रीज को हुआ है। यह उछाल शेयर बाजार में तेजी के रुझान का परिणाम था, जिसमें BSE बेंचमार्क सेंसेक्स 901.11 अंक या 1.12 फीसदी और निफ्टी 314.15 अंक या 1.28 फीसदी चढ़ा है। दूसरी तरफ टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (TCS), इंफोसिस और हिंदुस्तान यूनिलीवर को नुकसान उठाना पड़ा।