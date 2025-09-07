सबसे मूल्यवान 7 कंपनियों के पूंजीकरण में हुआ 1.06 लाख करोड़ रुपये का इजाफा
क्या है खबर?
देश की शीर्ष 10 सबसे मूल्यवान कंपनियों में से 7 का संयुक्त बाजार मूल्यांकन पिछले सप्ताह 1.06 लाख करोड़ रुपये बढ़ गया। इनमें सबसे ज्यादा फायदा बजाज फाइनेंस और रिलायंस इंडस्ट्रीज को हुआ है। यह उछाल शेयर बाजार में तेजी के रुझान का परिणाम था, जिसमें BSE बेंचमार्क सेंसेक्स 901.11 अंक या 1.12 फीसदी और निफ्टी 314.15 अंक या 1.28 फीसदी चढ़ा है। दूसरी तरफ टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (TCS), इंफोसिस और हिंदुस्तान यूनिलीवर को नुकसान उठाना पड़ा।
बढ़त
इन कंपनियों के पूंजीकरण में हुई वृद्धि
बाजार मूल्यांकन में सबसे ज्यादा फायदा बजाज फाइनेंस को 37,960 करोड़ का हुआ है, जो अब बढ़कर 5.83 लाख करोड़ रुपये हो गया। इसके साथ ही रिलायंस इंडस्ट्रीज का पूंजीकरण 23,343 करोड़ का इजाफा होने के बाद 18.59 लाख करोड़ हो गया। इसी प्रकार HDFC बैंक ने बाजार हैसियत में 17,580 करोड़, भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) ने 15,559 करोड़, भारतीय स्टेट बैंक (SBI) ने 4,246 करोड़, भारती एयरटेल ने 4,134 करोड़ और ICICI ने 3,426 करोड़ रुपये जोड़े हैं।
गिरावट
TCS के पूंजीकरण में आई सबसे बड़ी गिरावट
पिछले सप्ताह बाजार पूंजीकरण में सबसे ज्यादा नुकसान TCS को 13,007 करोड़ रुपये का हुआ है, जो घटकर 11.02 लाख करोड़ रुपये रह गया। इसी प्रकार इंफोसिस का 10,427 करोड़ और हिंदुस्तान यूनिलीवर का 6,296 करोड़ रुपये घटा है। दूसरी तरफ रिलायंस इंडस्ट्रीज ने भारत की सबसे मूल्यवान कंपनी का खिताब बरकरार रखा है। उसके बाद HDFC बैंक, TCS, एयरटेल, ICICI बैंक, SBI, हिंदुस्तान यूनिलीवर, इंफोसिस, बजाज फाइनेंस और LIC का स्थान रहा है।