फोनपे की कमाई में भारी उछाल, फिर भी बढ़ गया घाटा

कंपनी को हुए इस बड़े घाटे के पीछे कई वजहें रहीं। इनमें क्रेडिट कार्ड रेंट पेमेंट पर लगी रोक, सरकार का रियल मनी गेमिंग (RMG) पर बैन और यूनाइटेड पेमेंट इंटरफेस (UPI) सब्सिडी का खत्म होना मुख्य कारण हैं। इसके बावजूद, फोनपे ने अपने लेंडिंग बिजनेस का विस्तार किया है और आज भी भारत के UPI मार्केट में 45 फीसदी से ज्यादा की हिस्सेदारी बनाए हुए है।

कंपनी ने इस साल की शुरुआत में अपना आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (IPO) टाल दिया था, लेकिन उम्मीद है कि वो जल्द ही दोबारा कोशिश करेगी।