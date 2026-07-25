फोनपे की कमाई में भारी उछाल, फिर भी बढ़ गया घाटा

फोनपे की कमाई में भारी उछाल, फिर भी बढ़ गया घाटा
बिज़नेस
फोनपे ने वित्त वर्ष 2026 में अपनी आमदनी में 11 फीसदी की बढ़ोतरी दर्ज की है, जो 7,920 करोड़ रुपये तक पहुंच गई है।
हालांकि, इस अच्छी खबर के साथ एक झटका भी लगा है क्योंकि कंपनी का शुद्ध घाटा पिछले साल के मुकाबले 62 फीसदी बढ़कर 2,792 करोड़ रुपये पर पहुंच गया है।
UPI में 45 फीसदी से ज्यादा हिस्सेदारी
कंपनी को हुए इस बड़े घाटे के पीछे कई वजहें रहीं। इनमें क्रेडिट कार्ड रेंट पेमेंट पर लगी रोक, सरकार का रियल मनी गेमिंग (RMG) पर बैन और यूनाइटेड पेमेंट इंटरफेस (UPI) सब्सिडी का खत्म होना मुख्य कारण हैं। इसके बावजूद, फोनपे ने अपने लेंडिंग बिजनेस का विस्तार किया है और आज भी भारत के UPI मार्केट में 45 फीसदी से ज्यादा की हिस्सेदारी बनाए हुए है।
कंपनी ने इस साल की शुरुआत में अपना आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (IPO) टाल दिया था, लेकिन उम्मीद है कि वो जल्द ही दोबारा कोशिश करेगी।