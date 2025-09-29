फोनपे ने लॉन्च किया टैप एंड पे फीचर, मास्टर कार्ड यूजर्स को मिलेगा फायदा
क्या है खबर?
फोनपे ने एक नया टैप एंड पे फीचर लॉन्च किया है, जो मास्टर कार्ड धारकों को भारत और विदेशों में स्मार्टफोन के माध्यम से संपर्क रहित भुगतान करने की अनुमति देता है। यह सुविधा यूजर्स को ऐप का उपयोग करके अपने NFC-सक्षम एंड्रॉयड स्मार्टफोन को इन-स्टोर भुगतान टर्मिनलों पर टैप करने में सक्षम बनाती है। वे क्रेडिट, डेबिट या प्रीपेड कार्ड को अपने डिवाइस पर सेव कर ऑफलाइन या ऑनलाइन तरीके से सुरक्षित और सहज भुगतान कर सकते हैं।
सुरक्षा
यूजर्स को मिलेगी सुरक्षित भुगतान की सुविधा
साझेदारी मास्टर कार्ड की टोकनाइजेशन विशेषज्ञता को फोनपे के 6.18 करोड़ यूजर्स के साथ जोड़ता है, जिससे भारत और विदेशों में डिजिटल भुगतान की पहुंच का विस्तार होता है। यह सुनिश्चित करता है कि प्रत्येक लेनदेन यूजर्स के स्मार्टफोन से जुड़ा हो, जिससे बेहतर सुरक्षा मिलती है और धोखाधड़ी को रोका जा सकता है। टोकनाइजेशन एक डाटा सुरक्षा प्रक्रिया है, जिसमें क्रेडिट कार्ड नंबर जैसी संवेदनशील जानकारी को एक कोड से बदल दिया जाता है, जिसे टोकन कहा जाता है।
फायदा
क्या होगा इस फीचर से फायदा?
टैप एंड पे फीचर भारत और विदेशों में NFC-सक्षम टर्मिनलों पर संपर्क रहित भुगतान की सुविधा देगा। डिवाइस से जुड़े टोकनयुक्त लेनदेन कार्ड डाटा को दूसरी जगह अनुपयोगी बना देते हैं, जिससे ऑनलाइन शॉपिंग सुरक्षित होगी। यूजर एक बार की प्रक्रिया के माध्यम से अपने मास्टरकार्ड कार्ड को फोनपे पर जोड़ सकते हैं। टोकन प्राप्त होने के बाद कार्ड का चयन करके और किसी भी POS मशीन पर स्मार्टफोन टैप करके या ऑनलाइन खरीदारी करके भुगतान किया जा सकता है।