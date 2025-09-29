फोनपे ने मास्टर कार्ड धारकों के लिए नई सुविधा शुरू की है (तस्वीर: एक्स/@investorniti)

फोनपे ने लॉन्च किया टैप एंड पे फीचर, मास्टर कार्ड यूजर्स को मिलेगा फायदा

क्या है खबर?

फोनपे ने एक नया टैप एंड पे फीचर लॉन्च किया है, जो मास्टर कार्ड धारकों को भारत और विदेशों में स्मार्टफोन के माध्यम से संपर्क रहित भुगतान करने की अनुमति देता है। यह सुविधा यूजर्स को ऐप का उपयोग करके अपने NFC-सक्षम एंड्रॉयड स्मार्टफोन को इन-स्टोर भुगतान टर्मिनलों पर टैप करने में सक्षम बनाती है। वे क्रेडिट, डेबिट या प्रीपेड कार्ड को अपने डिवाइस पर सेव कर ऑफलाइन या ऑनलाइन तरीके से सुरक्षित और सहज भुगतान कर सकते हैं।