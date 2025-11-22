नमो भारत ट्रेनों और स्टेशनों पर लोग कर सकेंगे निजी कार्यक्रम, NCRTC ने बनाई नीति
क्या है खबर?
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम (NCRTC) लोगों को अपने कार्यक्रम आयोजित करने के लिए ट्रेनों का सहारा लेने की अनुमति दे रहा है। इसको लेकर शनिवार को एक नीति घोषित की है। इसमें निगम ने कहा कि नमो भारत ट्रेनों और स्टेशनों को अब व्यक्तिगत कार्यक्रमों- जन्मदिन समारोह, प्री-वेडिंग शूट और अन्य निजी अवसरों के लिए बुक किया जा सकता है। यह लोगों को किफायती दामों में जगह उपलब्ध होने के साथ-साथ निगम के लिए कमाई का जरिया भी होगा।
कीमत
इतना होगा बुकिंग का किराया
व्यक्ति, कार्यक्रम आयोजक और फोटोग्राफी या मीडिया कंपनियां खड़े और चालू दोनों तरह के नमो भारत कोच बुक कर सकते हैं। दुहाई डिपो में शूटिंग के लिए एक मॉक-अप कोच भी उपलब्ध है। दिल्ली-मेरठ कॉरिडोर पर आनंद विहार, गाजियाबाद और मेरठ दक्षिण सहित नमो भारत स्टेशन इस पेशकश का हिस्सा हैं। शुरुआती किराया 5,000 रुपये प्रति घंटा है। प्रत्येक बुकिंग में सजावट या उपकरण लगाने और हटाने के लिए दोनों तरफ से अतिरिक्त 30 मिनट का समय शामिल है।
समय
कब से कब तक आयोजित किए जा सकेंगे कार्यक्रम?
NCRTC ने कहा कि समारोह केवल सुबह 6 बजे से रात 11 बजे के बीच ही आयोजित किए जा सकेंगे। गतिविधियों का आयोजन इस तरह से किया जाना चाहिए कि इससे रेल संचालन बाधित न हो और न ही यात्रियों को असुविधा हो। साधारण सजावट के माध्यम से केवल NCRTC के दिशा-निर्देशों के अनुसार बदलाव करने की अनुमति है। इसके अलावा फिल्म शूटिंग, डाॅक्यूमेंट्री, विज्ञापनों और अन्य प्रोजेक्ट्स के लिए भी किराये पर लेने की नीति बनाई गई है।