NCRTC निजी कार्यक्रमों के लिए नमो भारत ट्रेन और स्टेशन किराए पर देगी (तस्वीर: एक्स/@gemsofbabus_)

नमो भारत ट्रेनों और स्टेशनों पर लोग कर सकेंगे निजी कार्यक्रम, NCRTC ने बनाई नीति

क्या है खबर?

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम (NCRTC) लोगों को अपने कार्यक्रम आयोजित करने के लिए ट्रेनों का सहारा लेने की अनुमति दे रहा है। इसको लेकर शनिवार को एक नीति घोषित की है। इसमें निगम ने कहा कि नमो भारत ट्रेनों और स्टेशनों को अब व्यक्तिगत कार्यक्रमों- जन्मदिन समारोह, प्री-वेडिंग शूट और अन्य निजी अवसरों के लिए बुक किया जा सकता है। यह लोगों को किफायती दामों में जगह उपलब्ध होने के साथ-साथ निगम के लिए कमाई का जरिया भी होगा।