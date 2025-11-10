भारत में PCB उत्पादन 2030 तक 1,200 अरब रुपये तक पहुंचने की उम्मीद- रिपोर्ट

प्रिंटेड सर्किट बोर्ड (PCB) का उत्पादन देश में बढ़ रहा है। इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज एसोसिएशन ऑफ इंडिया-फीडबैक एडवाइजरी की एक रिपोर्ट के अनुसार, भारत में PCB का घरेलू उत्पादन 2029-30 तक 14 अरब डॉलर (लगभग 1,200 अरब रुपये) तक पहुंच सकता है। यह केंद्र सरकार के लगभग 13,300 अरब रुपये के इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट निर्माण लक्ष्य का लगभग 10 प्रतिशत होगा। नीतिगत सुधार और स्थानीय मांग ने इस क्षेत्र के लिए नए अवसर खोले हैं, जो अब तक आयात पर निर्भर था।

वजह विकास की मुख्य वजहें और सरकारी पहलें रिपोर्ट में बताया गया कि पीसीबी क्षेत्र की वृद्धि के पीछे कई सरकारी योजनाओं का बड़ा योगदान है। मेक इन इंडिया, उत्पादन आधारित प्रोत्साहन (PLI) योजना और इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग स्कीम (ECMS) जैसी पहलें उद्योग को मजबूत बना रही हैं। देश में उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिक वाहनों की बढ़ती मांग से स्थानीय निर्माण को बल मिला है। इसके साथ ही, आयातित PCB पर लगे एंटी-डंपिंग शुल्क ने घरेलू निर्माताओं को प्रतिस्पर्धा में फायदा दिया है।

परियोजनाएं नई परियोजनाएं और निवेश में तेजी ECMS के तहत तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश में नई परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है, जिनमें केन्स, सिरमा और एंबर ग्रुप की यूनिट्स शामिल हैं। रिपोर्ट के मुताबिक, भारत में घरेलू उत्पादन अभी 60 करोड़ डॉलर (लगभग 5,300 करोड़ रुपये) का है, लेकिन यह 27 प्रतिशत की वार्षिक दर से बढ़ रहा है। विशेषज्ञों का कहना है कि 2033 तक भारत का PCB बाजार लगभग 2,200 अरब रुपये तक पहुंच सकता है, जिससे रोजगार के नए अवसर बनेंगे।