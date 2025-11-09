भारत मात्रा के हिसाब से दुनिया का सबसे बड़ा स्कॉच व्हिस्की बाजार है (तस्वीर: फ्रीपिक)

भारत बन सकता है दुनिया का सबसे बड़ा स्कॉच व्हिस्की बाजार, जानिए क्या है इसका कारण

क्या है खबर?

भारत अगले कुछ सालों में मूल्य और मात्रा दोनों दृष्टि से स्कॉच व्हिस्की के लिए दुनिया का सबसे बड़ा बाजार बनने के लिए तैयार है। यह दावा किया है स्कॉच व्हिस्की एसोसिएशन (SWA) के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) मार्क केंट CMG ने किया है। उन्हाेंने इस वृद्धि का श्रेय बढ़ती प्रतिस्पर्धा, प्रीमियम वस्तुओं की ओर रुझान और भारत में मजबूत आर्थिक विस्तार को दिया है। मात्रा के लिहाज से भारत शीर्ष स्कॉच व्हिस्की निर्यातक देश बन गया है।