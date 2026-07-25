ओवरपेड ने CEO के भारी वेतन पर उठाया सवाल, कहा- AI कर सकता है बेहतर काम

इसमें एक ROI कैलकुलेटर जैसी सुविधाएं हैं, जो दिखाती हैं कि अगर, CEO का वेतन सभी में बांटा जाए तो क्या हो सकता है।

ओवरपेड इस बात पर जोर देता है कि यह अंतर कितना बड़ा है। बड़ी कंपनियों में एक औसत CEO एक आम कर्मचारी से 290 गुना ज्यादा कमाता है। CEO अधिक वेतन से कर्मचारियों को मिलने वाली मदद के बारे में साइट का कहना है, "यह कभी नहीं हुआ। यह होता ही नहीं है और यह कभी सच में हुआ भी नहीं।"