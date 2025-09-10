एलन मस्क संपत्ति के मामले में हो सकते हैं पीछे, यह अरबपति निकल सकता है आगे

दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति और टेस्ला के CEO एलन मस्क संपत्ति के मामले में पिछड़ सकते हैं। ओरेकल के सह-संस्थापक लैरी एलिसन ने एक ही दिन में 70 अरब डॉलर की जबरदस्त बढ़त हासिल की है। इस बढ़ोतरी के बाद उनकी कुल संपत्ति लगभग 364 अरब डॉलर (लगभग 32,000 अरब रुपये) पहुंच गई है। ओरेकल के बेहतर नतीजों और AI सेवाओं में आक्रामक वृद्धि के अनुमान ने एलिसन को अरबपतियों की रैंकिंग में तेजी से ऊपर पहुंचा दिया है।

अंतर मस्क की संपत्ति और घटता अंतर मस्क की कुल संपत्ति फिलहाल लगभग 384 अरब डॉलर (लगभग 33,800 अरब रुपये) है। हालांकि, इस साल टेस्ला के शेयरों में करीब 14 प्रतिशत की गिरावट आई है, जिसने उनकी संपत्ति पर असर डाला है। दूसरी ओर, ओरेकल के शेयरों में 26 प्रतिशत की तेजी आई, जिससे एलिसन का नेटवर्थ तेजी से बढ़ा। इस कारण दोनों अरबपतियों की संपत्ति में अंतर बेहद कम रह गया है और अब एलिसन, मस्क को पछाड़ने की कगार पर खड़े दिखाई दे रहे हैं।

एलिसन जुकरबर्ग को पछाड़ दूसरे स्थान पर एलिसन एलिसन ने मेटा के CEO मार्क जुकरबर्ग को पीछे छोड़ते हुए दुनिया के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति का स्थान हासिल कर लिया है। जुकरबर्ग की कुल संपत्ति करीब 253 अरब डॉलर (लगभग 22,300 अरब रुपये) है, जो अब एलिसन से काफी पीछे हो गई है। इस उछाल ने दिखा दिया है कि शेयर बाजार और कॉर्पोरेट नतीजे किस तरह अरबपतियों की रैंकिंग को प्रभावित करते हैं। अब नजरें इस पर हैं कि एलिसन कब मस्क को पीछे छोड़ते हैं।