शेयर बाजार आज भी बड़ी बढ़त के साथ बंद, सेंसेक्स चढ़ा 323 अंक ऊपर

टॉप गेनर्स में आज ओरेकल फाइनेंसियल सर्विसेज, पेरसिस्टेंट और टाटा एलक्ससी ने क्रमशः 9.39 फीसदी, 5.19 फीसदी और 5.16 फीसदी की बढ़त के साथ अच्छा प्रदर्शन किया। भारत डायनामिक्स और कोफोर्ज लिमिटेड के शेयरों में भी क्रमशः 4.36 फीसदी और 4.03 फीसदी की बढ़त दर्ज हुई। BSE लिमिटेड, एवेन्यू सुपरमार्ट, सुप्रीम इंडस्ट्रीज, TVS मोटर्स और M&M क्रमशः 4.11 फीसदी, 2.90 फीसदी, 2.60 फीसदी, 2.35 फीसदी और 2.29 फीसदी की गिरावट के साथ टॉप लूजर्स रहे।

कीमत

सोना-चांदी की कीमत में बढ़त

भारतीय सर्राफा बाजार में सोना-चांदी की कीमतों में आज गिरावट देखने को मिली है। आज 24 कैरेट सोना सस्ता होकर 1.09 लाख रुपये रुपये प्रति 10 ग्राम बिक रहा है और चांदी की बात करें तो यह 1.24 लाख रुपये प्रति किलो बिक रही है। खबर लिखे जाने तक अंतरराष्ट्रीय बाजार में यूरोपीय शेयर बाजार में DAX और CAC बढ़त के साथ कारोबार कर रहा था। अमेरिकी शेयर बाजार का S&P 500 बढ़त के साथ हरे निशान पर था।