ऑनलाइन पर्सनल लोन का आवेदन करते समय अपना डाटा कैसे रखें सुरक्षित?

आजकल ऑनलाइन पर्सनल लोन लेना आसान और तेज है, लेकिन इसके साथ एक बड़ा जोखिम भी जुड़ा है। लोन के लिए आवेदन करते समय आपको पैन कार्ड , बैंक विवरण और रोजगार के कागजात जैसी संवेदनशील जानकारी साझा करनी पड़ती है। अगर यह जानकारी किसी असुरक्षित वेबसाइट या ऐप पर दी जाए तो डाटा चोरी या गलत इस्तेमाल की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए आवेदन करने से पहले सतर्क रहना बेहद जरूरी है।

#1 आवेदन से पहले क्या जांचें? लोन के लिए जानकारी भरने से पहले यह देखना जरूरी है कि वेबसाइट या ऐप सुरक्षित है या नहीं। URL में "https" और पैडलॉक चिन्ह जरूर देखें। RBI से पंजीकृत NBFC या बैंक से ही लोन लें। गोपनीयता नीति पढ़ें और ध्यान रखें कि ऐप्स को केवल जरूरी अनुमति ही दें। यह छोटी सावधानियां आपके डाटा की सुरक्षा को काफी हद तक सुनिश्चित कर सकती हैं और धोखाधड़ी से बचाव करती हैं।

#2 दस्तावेज साझा करते समय सावधानी लोन के लिए अपना आधार कार्ड या बैंक स्टेटमेंट जैसे सभी दस्तावेज अपलोड करते समय हमेशा सुरक्षित माध्यम चुनें। इन्हें ईमेल या व्हाट्सऐप जैसे इंस्टेंट मैसेजिंग प्लेटफॉर्म पर न भेजें। कई ऐप्स आधार नंबर आंशिक रूप से छिपाने का विकल्प देते हैं, जिसका उपयोग अवश्य करें। सुनिश्चित करें कि आप केवल विश्वसनीय और पंजीकृत प्लेटफॉर्म पर ही दस्तावेज साझा कर रहे हैं, ताकि आपकी जानकारी गलत हाथों में न जाए।