OpenAI ने भारत में लॉन्च किया ChatGPT का सस्ता सब्सक्रिप्शन प्लान, जानिए कीमत और खासियत
क्या है खबर?
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) कंपनी OpenAI ने अपने भारतीय यूजर्स के लिए ChatGPT का एक सस्ता सब्सक्रिप्शन प्लान लॉन्च किया है। इस नए प्लान का नाम 'ChatGPT गो' रखा गया है। इस प्लान की कीमत 399 रुपये प्रति माह है, जो पहले से मौजूद 1,999 रुपये के 'ChatGPT प्लस' प्लान से काफी किफायती है। कंपनी ने हाल ही में भारत में अपने सभी प्लान की कीमतें डॉलर की बजाए रुपये में तय करना शुरू किया था।
सुविधाएं
नए प्लान की खास सुविधाएं
ChatGPT गो प्लान में यूजर्स को मुफ्त प्लान के मुकाबले 10 गुना ज्यादा मैसेज भेजने की सुविधा मिलेगी। इसके साथ ही 10 गुना ज्यादा इमेज बनाने और 10 गुना ज्यादा फाइल अपलोड करने की क्षमता भी मिलेगी। मेमोरी रिटेंशन भी पहले की तुलना में दोगुना होगा, जिससे चैट ज्यादा व्यक्तिगत और उपयोगी बनेगी। भुगतान के लिए ChatGPT यूजर्स को अब UPI जैसे भारत के लोकप्रिय डिजिटल भुगतान विकल्प भी मिलेंगे।
रणनीति
कंपनी की रणनीति और बयान
OpenAI के उपाध्यक्ष निक टर्ली ने कहा कि भारत में यह प्लान लॉन्च करना कंपनी के लिए खास कदम है। उनका कहना है कि यूजर्स की लंबे समय से मांग रही थी कि ChatGPT को और सस्ता बनाया जाए। इसलिए इसे सबसे पहले भारत में पेश किया गया है। उन्होंने यह भी कहा कि इस प्लान के जरिए मिलने वाले अनुभव और प्रतिक्रियाओं से सीखकर कंपनी आगे अन्य देशों में भी इसे विस्तार करेगी।
महत्व
भारतीय बाजार का महत्व
भारत ChatGPT के लिए बेहद अहम बाजार बन चुका है। हाल ही में आंकड़े सामने आए कि पिछले 90 दिनों में ChatGPT ऐप को भारत में 2.9 करोड़ से ज्यादा बार डाउनलोड किया गया। इसके बावजूद कमाई केवल 36 लाख डॉलर (लगभग 30 करोड़ रुपये) रही। कंपनी को उम्मीद है कि नए प्लान से ज्यादा यूजर्स पेड सब्सक्रिप्शन लेंगे। भारत के 85 करोड़ इंटरनेट यूजर्स के बीच किफायती प्लान से ChatGPT की लोकप्रियता और बढ़ने की संभावना है।