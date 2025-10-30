LOADING...
ग्रामरली ने अपना नाम बदलकर रखा सुपरह्यूमन, AI असिस्टेंट भी किया लॉन्च

राइटिंग असिस्टेंट ग्रामरली ने जुलाई, 2025 में ईमेल क्लाइंट सुपरह्यूमन का अधिग्रहण करने के बाद अब अपना नाम 'सुपरह्यूमन' रख लिया है। आमतौर पर कंपनियां अधिग्रहण के बाद अपनी ब्रांडिंग को जोड़ती हैं, लेकिन ग्रामरली ने बिल्कुल ही अलग राह चुनी है। हालांकि, कंपनी ने कहा है कि उसका उत्पाद 'ग्रामरली' पहले जैसा ही रहेगा। कंपनी ने बताया कि वह अपने दूसरे प्लेटफॉर्म 'कोड़ा' की रीब्रांडिंग पर भी विचार कर रही है।

नया AI असिस्टेंट लॉन्च

नई पहचान के साथ कंपनी ने 'सुपरह्यूमन गो' नाम का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) सहायक भी लॉन्च किया है, जो ग्रामरली के मौजूदा एक्सटेंशन में मौजूद रहेगा। यह लेखन सुझाव देगा, ईमेल का जवाब तैयार करेगा और जीमेल, गूगल ड्राइव, गूगल कैलेंडर जैसे ऐप्स से जुड़ सकेगा। यह सहायक मीटिंग शेड्यूल करने, टिकट लॉग करने और उपलब्धता जांचने जैसे कामों में भी मदद करेगा। कंपनी जल्द ही इसे CRM जैसे सिस्टम से जोड़ने की योजना बना रही है।

नई सुविधाओं से बढ़ेगी प्रतिस्पर्धा

यूजर ग्रामरली एक्सटेंशन में टॉगल ऑन करके सुपरह्यूमन गो का इस्तेमाल कर सकते हैं। कंपनी ने प्रो प्लान की कीमत 12 डॉलर (करीब 1,100 रुपये) प्रति माह और बिजनेस प्लान 33 डॉलर (करीब 2,900 रुपये) प्रति माह रखी है, जिसमें सुपरह्यूमन मेल की सुविधा मिलेगी। सुपरह्यूमन भविष्य में कोडा डॉक्यूमेंट और ईमेल क्लाइंट में और AI फीचर्स जोड़ना चाहती है। यह कदम नोशन, क्लिकअप और गूगल वर्कस्पेस जैसी कंपनियों से मुकाबले के लिए उठाया गया है।