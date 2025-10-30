ग्रामरली ने अपना नाम बदलकर रखा सुपरह्यूमन, AI असिस्टेंट भी किया लॉन्च

लॉन्च

नया AI असिस्टेंट लॉन्च

नई पहचान के साथ कंपनी ने 'सुपरह्यूमन गो' नाम का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) सहायक भी लॉन्च किया है, जो ग्रामरली के मौजूदा एक्सटेंशन में मौजूद रहेगा। यह लेखन सुझाव देगा, ईमेल का जवाब तैयार करेगा और जीमेल, गूगल ड्राइव, गूगल कैलेंडर जैसे ऐप्स से जुड़ सकेगा। यह सहायक मीटिंग शेड्यूल करने, टिकट लॉग करने और उपलब्धता जांचने जैसे कामों में भी मदद करेगा। कंपनी जल्द ही इसे CRM जैसे सिस्टम से जोड़ने की योजना बना रही है।