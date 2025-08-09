OpenAI अभी नहीं लाना चाहती है IPO, सैम ऑल्टमैन ने किया खुलासा 

CNBC दिए एक साक्षात्कार में सैम ऑल्टमैन ने कहा कि वह अच्छी तरह समझते हैं कि लोग OpenAI की लिस्टिंग जल्द से जल्द क्यों चाहते हैं। आगे कहा कि निजी बाजार में कितनी ग्रोथ होती है और हर निवेशक ग्रोथ के इस पड़ाव तक नहीं पहुंच पाता, इसे लेकर वह थोड़े नकारात्मक हैं। ChatGPT निर्माता का बाजार मूल्यांकन 50 अरब डॉलर (करीब 4,370 अरब रुपये) है और यह एक निजी कंपनी है, जिसमें माइक्रोसॉफ्ट की बड़ी हिस्सेदारी है।

कारण

इस कारण IPO लाने में दिक्कत

सैम ऑल्टमैन का कहना है कि कंपनी अभी भी परिचालन संबंधी चुनौतियों का सामना कर रही है, इसलिए इसे अभी सूचीबद्ध करना यानि IPO लाना बहुत मुश्किल है। उन्होंने कहा कि कंपनी उम्मीद से जल्दी मुनाफे में आ सकती है। साथ ही बताया कि कंपनी AI विकास में आगे रहने के लिए प्रशिक्षण में भारी निवेश जारी रखेगी। यह दीर्घकालिक फोकस भी एक और कारण है कि कंपनी फिलहाल लिस्टिंग के बजाय निजी बने रहने की रणनीति अपना रही है।