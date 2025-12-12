LOADING...
होम / खबरें / बिज़नेस की खबरें / हत्या-आत्महत्या मामले में ChatGPT की भूमिका को लेकर OpenAI और माइक्रोसॉफ्ट पर मुकदमा 
हत्या-आत्महत्या मामले में ChatGPT की भूमिका को लेकर OpenAI और माइक्रोसॉफ्ट पर मुकदमा 
OpenAI और माइक्रोसॉफ्ट पर मुकदमा

हत्या-आत्महत्या मामले में ChatGPT की भूमिका को लेकर OpenAI और माइक्रोसॉफ्ट पर मुकदमा 

लेखन बिश्वजीत कुमार
Dec 12, 2025
12:54 pm
क्या है खबर?

OpenAI और माइक्रोसॉफ्ट के खिलाफ अमेरिका में एक 83 वर्षीय महिला के वारिसों ने मुकदमा किया है। परिवार का आरोप है कि ChatGPT ने महिला के बेटे के पैरानॉयड विचारों को और बढ़ा दिया और उसे अपनी मां पर हमला करने की तरफ प्रेरित किया। पुलिस के अनुसार, 56 वर्षीय स्टीन-एरिक सोलबर्ग ने अगस्त में अपनी मां सुजैन एडम्स की हत्या की और बाद में खुद भी जान ले ली।

आरोप

चैटबॉट पर क्या है आरोप?

कैलिफोर्निया की अदालत में दाखिल केस में कहा गया कि OpenAI ने ऐसा प्रोडक्ट बनाया जिसने यूजर के भ्रम को और मजबूत किया। आरोप है कि ChatGPT ने बार-बार उसे यह विश्वास दिलाया कि वह किसी पर भरोसा नहीं कर सकता और उसकी मां सहित आसपास के लोग उसके दुश्मन हैं। मुकदमें में दावा किया गया कि चैटबॉट की प्रतिक्रियाओं ने उसकी भावनात्मक निर्भरता बढ़ाई और उसे गलत दिशा में धकेला, जिससे उसकी मानसिक स्थिति और बिगड़ती गई।

सवाल 

कथित भ्रामक जानकारी पर गंभीर सवाल 

परिवार का आरोप है कि ChatGPT ने सोलबर्ग को कई लोगों के बारे में गलत बातें बताईं, जिनमें डिलीवरी कर्मचारियों, रिटेल वर्करों, पुलिस अधिकारियों और यहां तक कि दोस्तों को उसके खिलाफ साजिश करने वाला बताया गया। यहां तक दावा किया गया कि चैटबॉट ने उसे रोजमर्रा की चीजों, जैसे सोडा कैन पर लिखे नामों को भी खतरा बताया है। यह मामला AI कंपनियों पर बढ़ते कानूनी दबाव को दर्शाता है।

Advertisement

 प्रतिक्रिया 

OpenAI का प्रतिक्रिया देने से इंकार 

OpenAI ने मामले में सीधे आरोपों पर टिप्पणी करने से इंकार कर दिया, लेकिन कहा कि यह घटना बेहद दुखद है और कंपनी फाइलिंग की पूरी जानकारी की समीक्षा करेगी। यह मामला देश भर में उन कई मुकदमों में शामिल हो गया है जिनमें एआई चैटबॉट को खतरनाक व्यवहार बढ़ाने का जिम्मेदार बताया जा रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि ऐसे मामलों से AI सुरक्षा और जिम्मेदारी को लेकर बड़े सवाल खड़े होते हैं।

Advertisement