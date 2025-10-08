OpenAI और एंथ्रोपिक पर कॉपीराइट के कई मुकदमें दायर किए गए हैं

OpenAI और एंथ्रोपिक की निवेशकों के धन पर निगाहें, मुकदमों को निपटाने में करेंगी उपयोग

क्या है खबर?

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) कंपनियां OpenAI और एंथ्रोपिक संभावित अरबों डॉलर के मुकदमों को निपटाने के लिए निवेशकों के धन का उपयोग करने की संभावना तलाश रही हैं। कॉपीराइट स्वामियों ने OpenAI, माइक्रोसॉफ्ट और मेटा प्लेटफॉर्म्स सहित अन्य तकनीकी फर्मों के खिलाफ कई बड़े मुकदमे दायर किए हैं। इनमें अपने AI सिस्टम को प्रशिक्षित करने के लिए उनके कंटेंट के अनधिकृत उपयोग का आरोप लगाया गया है, जिससे इन कंपनियों पर अरबों डॉलर कानूनी दावों का बोझ आ गया है।