OpenAI और एंथ्रोपिक की निवेशकों के धन पर निगाहें, मुकदमों को निपटाने में करेंगी उपयोग
क्या है खबर?
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) कंपनियां OpenAI और एंथ्रोपिक संभावित अरबों डॉलर के मुकदमों को निपटाने के लिए निवेशकों के धन का उपयोग करने की संभावना तलाश रही हैं। कॉपीराइट स्वामियों ने OpenAI, माइक्रोसॉफ्ट और मेटा प्लेटफॉर्म्स सहित अन्य तकनीकी फर्मों के खिलाफ कई बड़े मुकदमे दायर किए हैं। इनमें अपने AI सिस्टम को प्रशिक्षित करने के लिए उनके कंटेंट के अनधिकृत उपयोग का आरोप लगाया गया है, जिससे इन कंपनियों पर अरबों डॉलर कानूनी दावों का बोझ आ गया है।
कवरेज
OpenAI की सेल्फ-बीमा की योजना
फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार, OpenAI हाल ही में एओन का अधिग्रहण कर उभरते AI जोखिमों के लिए 30 करोड़ डॉलर (करीब 2,610 करोड़ रुपये) तक का कवरेज हासिल किया है। सूत्रों के अनुसार, यह अरबों डॉलर के कानूनी दावों से होने वाले संभावित नुकसान से सुरक्षा के लिए आवश्यक कवरेज से बहुत कम है। कंपनी 'सेल्फ-बीमा' पर विचार किया है, जो ऐसा बीमा माध्यम है, जिसका उपयोग बड़ी कंपनियां उभरते जोखिमों के प्रबंधन के लिए करती हैं।
दावा
लेखकों ने एंथ्रोपिक पर किया अरबों डॉलर का दावा
पिछले महीने कैलिफोर्निया के एक संघीय न्यायाधीश ने एंथ्रोपिक के खिलाफ लेखकों के एक समूह की ओर से दायर कॉपीराइट मुकदमे के निपटान को मंजूरी दी है। इसके तहत उसे निपटान के लिए 1.5 अरब डॉलर (करीब 130 अरब रुपये) देने होंगे। रिपोर्ट में मामले की जानकारी रखने वाले एक व्यक्ति के हवाले से कहा गया है कि कंपनी मुकदमों के संभावित निपटानों को पूरा करने के लिए आंशिक रूप से अपने खुद के धन का उपयोग कर रही है।