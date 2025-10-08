भारत ने इस साल पहली छमाही में करीब 900 अरब रुपये का आईफोन किया निर्यात

ऐपल बड़ी संख्या में भारत में बने आईफोन दूसरे देशों में भेज रही है। द इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार, इस वित्तीय वर्ष के पहले 6 महीनों में भारत से आईफोन का निर्यात 10 अरब डॉलर (लगभग 900 अरब रुपये) तक पहुंच गया, जो पिछले वर्ष के 5.71 अरब डॉलर से अधिक है। अधिकारियों ने बताया कि अप्रैल, 2025 में 2 फैक्ट्रियों के जुड़ने से उत्पादन और निर्यात में तेजी आई है और वैश्विक मांग पूरी हो रही है।

निर्यात सितंबर में निर्यात में असामान्य उछाल अकेले सितंबर, 2025 में भारत से ऐपल ने 1.25 अरब डॉलर (लगभग 110 अरब रुपये) मूल्य के आईफोन निर्यात किए, जो सामान्यत: धीमा महीना माना जाता है। यह पिछले साल के 49 करोड़ डॉलर से 155 प्रतिशत अधिक है। नए आईफोन 17 सीरीज की मजबूत घरेलू बिक्री के बावजूद, भारतीय कारखानों ने वैश्विक बाजारों को समय पर आपूर्ति की। इससे यह साबित होता है कि भारत अब ऐपल के लिए महत्वपूर्ण उत्पादन और निर्यात केंद्र बन गया है।

मॉडल भारत में बन रहे हैं सभी मॉडल विशेषज्ञों के अनुसार, अब ऐपल अपने सभी आईफोन मॉडल (प्रो, प्रो मैक्स और एयर) लॉन्च के समय सीधे भारत से भेज रहा है। पहले भारत में निर्मित प्रो मॉडल अंतरराष्ट्रीय बाजारों में पहुंचने में महीनों लेते थे। दिवाली, थैंक्सगिविंग, ब्लैक फ्राइडे और क्रिसमस के आसपास पश्चिमी बाजारों में मांग बढ़ने से निर्यात में मौसमी वृद्धि होती है। नई फैक्ट्रियों के जुड़ने से उत्पादन और निर्यात की क्षमता लगातार बढ़ रही है।