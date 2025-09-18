ऑनलाइन गेमिंग नियम 1 अक्टूबर से होगा लागू, केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दी जानकारी 

ऑनलाइन गेमिंग नियम 1 अक्टूबर से होगा लागू

लेखन बिश्वजीत कुमार 07:11 pm Sep 18, 202507:11 pm

क्या है खबर?

नया ऑनलाइन गेमिंग कानून अगले महीने से लागू हो जाएगा। इस बात की जानकारी आज (18 सितंबर) केंद्रीय सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दी है। केंद्र सरकार ने ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों, बैंकों और अन्य हितधारकों से कई बार चर्चा की है। वैष्णव ने बताया कि नियमों को अंतिम रूप दिया जा चुका है और लागू होने से पहले उद्योग जगत के साथ एक और दौर की बातचीत की जाएगी।