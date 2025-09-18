ऑनलाइन गेमिंग नियम 1 अक्टूबर से होगा लागू, केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दी जानकारी
क्या है खबर?
नया ऑनलाइन गेमिंग कानून अगले महीने से लागू हो जाएगा। इस बात की जानकारी आज (18 सितंबर) केंद्रीय सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दी है। केंद्र सरकार ने ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों, बैंकों और अन्य हितधारकों से कई बार चर्चा की है। वैष्णव ने बताया कि नियमों को अंतिम रूप दिया जा चुका है और लागू होने से पहले उद्योग जगत के साथ एक और दौर की बातचीत की जाएगी।
बढ़ावा
ई-स्पोर्ट्स को बढ़ावा
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 22 अगस्त को ऑनलाइन गेमिंग प्रचार और विनियमन विधेयक 2025 को मंजूरी दी थी। इसका मकसद ई-स्पोर्ट्स और ऑनलाइन सोशल गेम्स को प्रोत्साहन देना है। इसके साथ ही, हानिकारक ऑनलाइन मनी गेम्स, उनके विज्ञापन और उनसे जुड़े वित्तीय लेन-देन पर देशभर में रोक लगाई जाएगी। यह कानून दांव पर खेले जाने वाले गेम्स को अपराध घोषित करता है, चाहे वे कौशल पर आधारित हों या भाग्य पर।
कार्रवाई
सिर्फ सेवा प्रदाताओं पर कार्रवाई
नए कानून के तहत, ऑनलाइन मनी गेम्स खेलने वाले खिलाड़ियों को सजा नहीं दी जाएगी। केवल सेवा प्रदाता, विज्ञापनदाता, प्रमोटर और ऐसे खेलों को आर्थिक मदद देने वालों पर कार्रवाई होगी। नए कानून का उद्देश्य ई-स्पोर्ट्स को कानूनी मान्यता और सुरक्षित माहौल देना है। यह बैंकिंग सेवाओं और विज्ञापनों पर भी नियंत्रण करेगा। केंद्र सरकार का कहना है कि जरुरत पड़ी तो नियमों में बदलाव के लिए आगे भी बातचीत की जाएगी।