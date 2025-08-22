शेयर बाजार लाल निशान पर बंद, 693 अंक टूटा सेंसेक्स और निफ्टी इतना लुढ़का 

शेयर बाजार के सेंसेक्स और निफ्टी दोनों में आज (22 अगस्त) हफ्ते के अंतिम कारोबारी दिन गिरावट दर्ज हुई है। सेंसेक्स 693 अंक की गिरावट के साथ आज 81,306.85 अंक पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 213 अंक फिसलकर 24,870.10 अंक पर बंद हुआ। मिडकैप शेयरों में भी आज पूरे दिन उतार-चढ़ाव भरा माहौल रहा। निफ्टी मिडकैप 50 मार्केट बंद होने तक 9 अंकों की गिरावट के साथ 16,306.85 अंक पर बंद हुआ।

गेनर्स लूजर्स ये शेयर रहे टॉप गेनर्स और लूजर्स टॉप गेनर्स में आज वोडाफोन-आइडिया, आदित्य बिड़ला फाइनेंस और पूनावाला फाइनेंस ने क्रमशः 7.94 फीसदी, 7.40 फीसदी और 3.27 फीसदी की बढ़त के साथ अच्छा प्रदर्शन किया। UNO मिंडा और SJVN के शेयरों में भी क्रमशः 2.86 फीसदी और 2.25 फीसदी की बढ़त दर्ज हुई। ICICI लोंबार्ड, मदरसन, भारत फोर्ज, लोढ़ा डेवलपर्स और LIC हाउसिंग फाइनेंस क्रमशः 2.87 फीसदी, 2.80 फीसदी, 2.69 फीसदी, 2.52 फीसदी और 2.48 फीसदी की गिरावट के साथ टॉप लूजर्स रहे।

वजह शेयर बाजार में क्यों दर्ज हुई गिरावट? भारतीय शेयर बाजार में आज तेज गिरावट कई वजहों से दर्ज हुई। लगातार 6 कारोबारी सत्रों की तेजी और सेंसेक्स में 1,800 अंकों की उछाल के बाद निवेशकों ने मुनाफावसूली शुरू कर दी। अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा 50 प्रतिशत टैरिफ लागू करने की आशंका ने दबाव बढ़ाया, जो भारत के निर्यात पर असर डाल सकता है। वहीं, फेड चेयरमैन जेरोम पॉवेल के भाषण से पहले वैश्विक सतर्कता, कंपनियों की कमजोर तिमाही आय और रूस-यूक्रेन तनाव भी गिरावट के अहम कारण रहे।