IT शेयरों में उछाल से शेयर बाजार में लौटी रौनक, सेंसेक्स 300 अंक चढ़ा

IT शेयरों में उछाल से शेयर बाजार में लौटी रौनक, सेंसेक्स 300 अंक चढ़ा
लगातार 5वें कारोबारी सत्र में गिरावट की आशंका के बावजूद मंगलवार (2 जून) को भारतीय शेयर बाजार में कुछ रौनक देखने को मिली।
सेंसेक्स अपने सबसे निचले स्तर से 300 अंक ऊपर चढ़ गया और निफ्टी फिर से 23,300 के आंकड़े को पार कर गया। दोपहर तक दोनों प्रमुख इंडेक्स भले ही हल्की गिरावट में थे, लेकिन बाजार की मनोदशा निश्चित तौर पर बेहतर हो चुकी थी।
SaaS की मांग से IT शेयरों में आई तेजी
IT शेयर बाजार में खूब चमके हैं, जिनमें लगातार तीसरे सत्र में तेजी दर्ज की गई। इसकी वजह सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस (SaaS) आधारित सेवाओं की मजबूत मांग बताई जा रही है, जिसका जिक्र ब्रोकरेज फर्म CLSA ने अपनी एक सकारात्मक टिप्पणी के साथ किया। बाजार की चाल भी काफी संतुलित दिखी, जितने शेयरों में बढ़त हुई, लगभग उतने ही गिरावट में रहे।
साथ ही, बाजार के उतार-चढ़ाव में 3 फीसदी की कमी आई, जिससे खरीदारों को बाजार में लौटने का मौका मिला।
हालांकि, विशेषज्ञों ने आगाह किया है कि अगर, निफ्टी 23,200 के स्तर से नीचे मजबूती से ट्रेड करने लगता है तो बाजार में बड़ी उथल-पुथल देखने को मिल सकती है। इसलिए, आने वाले समय में बाजार में उतार-चढ़ाव जारी रहने की उम्मीद है।