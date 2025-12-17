ओला के संस्थापक भाविश अग्रवाल ने कंपनी में अपनी हिस्सेदारी बेच दी है

ओला के संस्थापक भाविश अग्रवाल की कुल संपत्ति में आई गिरावट, जानिए क्या है कारण

क्या है खबर?

ओला इलेक्ट्रिक के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) भाविश अग्रवाल की संपत्ति में एक ही दिन में 3.09 करोड़ डॉलर (करीब 280 करोड़ रुपये) की गिरावट आई है। यह कमी उनकी ओर से कंपनी में अपनी हिस्सेदारी का एक हिस्सा बेचने से हुआ है। NSE वेबसाइट से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार, कंपनी के संस्थापक अग्रवाल ने बल्क डील के माध्यम से कंपनी के 2.62 करोड़ से अधिक इक्विटी शेयर बेचे हैं, जिनकी औसतन कीमत 34.99 रुपये प्रति शेयर थी।