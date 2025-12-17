ओला के संस्थापक भाविश अग्रवाल की कुल संपत्ति में आई गिरावट, जानिए क्या है कारण
क्या है खबर?
ओला इलेक्ट्रिक के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) भाविश अग्रवाल की संपत्ति में एक ही दिन में 3.09 करोड़ डॉलर (करीब 280 करोड़ रुपये) की गिरावट आई है। यह कमी उनकी ओर से कंपनी में अपनी हिस्सेदारी का एक हिस्सा बेचने से हुआ है। NSE वेबसाइट से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार, कंपनी के संस्थापक अग्रवाल ने बल्क डील के माध्यम से कंपनी के 2.62 करोड़ से अधिक इक्विटी शेयर बेचे हैं, जिनकी औसतन कीमत 34.99 रुपये प्रति शेयर थी।
गिरावट
संपत्ति में कितनी हुई कमी?
फोर्ब्स रियल टाइम बिलियनेयर्स लिस्ट के अनुसार, ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के संस्थापक भाविश अग्रवाल की कुल संपत्ति 1.6 अरब डॉलर (करीब 145 अरब रुपये) है। मंगलवार को शेयर बेचने के कारण एक ही दिन में उनकी कुल संपत्ति में 1.89 फीसदी की कमी आई है। इससे पहले उनकी की कुल संपत्ति लगभग 2 अरब डॉलर (करीब 180 अरब रुपये) थी। सितंबर तक उनके पास कंपनी के 30.02 फीसदी या 1.32 अरब से अधिक इक्विटी शेयर थे।
कारण
इस वजह से बेची हिस्सेदारी
PTI की एक रिपोर्ट के अनुसार, उन्होंने प्रमोटर स्तर पर गिरवी रखे गए सभी शेयरों को पूरी तरह से मुक्त करने के लिए अपनी व्यक्तिगत शेयरधारिता का सीमित मुद्रीकरण किया। गिरवी मुक्त करने के इस सौदे में प्रमोटर की हिस्सेदारी के एक छोटे हिस्से के साथ-साथ अन्य व्यक्तिगत आय का भी उपयोग किया गया। इससे पहले गिरवी रखे गए शेयरों का 3.93 फीसदी हिस्सा पूरी तरह से मुक्त हो जाएगा, जिससे संस्थापक-प्रमोटर ऋणमुक्त हो जाएंगे।