ओला इलेक्ट्रिक के शेयरों में 8.5 फीसदी का उछाल, दूसरी कंपनियों को भी हुआ फायदा
क्या है खबर?
इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन निर्माता ओला इलेक्ट्रिक के शेयरों में मंगलवार (19 अगस्त) को 8.5 फीसदी की बढ़ोतरी दर्ज हुई है। यह कंपनी के संस्थापक और अध्यक्ष भाविश अग्रवाल की ओर से इलेक्ट्रिक दोपहिया बाजार में बाजार हिस्सेदारी और लाभप्रदता में सुधार लाने की आक्रामक रणनीति का खुलासा करने के बाद हुआ है। शेयर ने 44.73 रुपये का उच्चतम स्तर छुआ, हालांकि यह अगस्त, 2024 के 157.53 रुपये के 52 सप्ताह के उच्चतम स्तर से लगभग 72 फीसदी नीचे है।
हिस्सेदारी
क्या है कंपनी की योजना?
कंपनी के संस्थापक और अध्यक्ष भाविश अग्रवाल अग्रवाल ने मनीकंट्रोल से बातचीत में अपनी रणनीति का खुलासा किया था। उन्होंने कहा कि कंपनी दोपहिया EV सेगमेंट में 25-30 फीसदी बाजार हिस्सेदारी हासिल करने की उम्मीद कर रही है, जिसे वर्टिकल इंटीग्रेशन, तकनीकी उन्नयन और उत्पाद विस्तार से मदद मिलेगी। जुलाई में उसकी बाजार हिस्सेदारी 17.35 फीसदी रही, जो पिछले साल इसी महीने की 38.83 फीसदी से काफी कम है। पंजीकरण भी जुलाई, 2024 में 41,802 से घटकर 17,848 रह गया।
ऑटोमोबाइल
इन कंपनियों के शेयरों में भी बढ़त
ओला के अलावा ऑटोमोबाइल सेक्टर के अन्य शेयरों में दूसरे दिन मंगलवार को बढ़त जारी रही। बजाज ऑटो, हीरो मोटोकॉर्प, हुंडई मोटर कंपनी, आयशर मोटर्स और मारुति सुजुकी के शेयरों में 6 प्रतिशत तक की तेजी दर्ज हुई। निफ्टी ऑटो इंडेक्स में 1 प्रतिशत की बढ़त देखने को मिली है, जो सोमवार को लगभग 5 प्रतिशत की बढ़त के बाद और भी मजबूत हुआ। यह बढ़त सरकार की ओर से वाहनों में GST में कटौती खबरों के कारण आई है।