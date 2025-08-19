ओला इलेक्ट्रिक के शेयरों में मंगलवार को जबरदस्त उछाल देखा गया है (तस्वीर: एक्स/@TnInvestment)

ओला इलेक्ट्रिक के शेयरों में 8.5 फीसदी का उछाल, दूसरी कंपनियों को भी हुआ फायदा

क्या है खबर?

इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन निर्माता ओला इलेक्ट्रिक के शेयरों में मंगलवार (19 अगस्त) को 8.5 फीसदी की बढ़ोतरी दर्ज हुई है। यह कंपनी के संस्थापक और अध्यक्ष भाविश अग्रवाल की ओर से इलेक्ट्रिक दोपहिया बाजार में बाजार हिस्सेदारी और लाभप्रदता में सुधार लाने की आक्रामक रणनीति का खुलासा करने के बाद हुआ है। शेयर ने 44.73 रुपये का उच्चतम स्तर छुआ, हालांकि यह अगस्त, 2024 के 157.53 रुपये के 52 सप्ताह के उच्चतम स्तर से लगभग 72 फीसदी नीचे है।