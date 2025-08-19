सॉफ्टबैंक करेगी इंटेल में 175 अरब रुपये का निवेश, शीर्ष-10 निवेशकों में होगी शामिल
क्या है खबर?
सॉफ्टबैंक समूह इंटेल में 2 अरब डॉलर (करीब 175 अरब रुपये) की इक्विटी हिस्सेदारी खरीद रहा है। यह कदम उसे शीर्ष-10 शेयरधारकों में शामिल कर देगा और संकटग्रस्त अमेरिकी चिप निर्माता का आत्मविश्वास बढ़ाएगा। इसके साथ ही यह निवेश इंटेल और दूसरे ग्राहकों के लिए चिप बनाने की उसकी महत्वाकांक्षाओं के लिए एक संजीवनी की तरह काम करेगा है। बता दें कि कंपनी वर्षों की प्रबंधन संबंधी गलतियों के बाद प्रतिस्पर्धा करने के लिए संघर्ष कर रही है।
कारण
इसके चर्चा के बाद हुआ यह सौदा
यह सौदा पिछले सप्ताह मीडिया में आई उन रिपोर्टों के बाद हुआ है, जिनमें कहा गया था कि नए CEO लिप-बू टैन और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच हुई बैठक के बाद अमेरिकी सरकार इंटेल में हिस्सेदारी खरीद सकती है। जापानी निवेश कंपनी इंटेल के सामान्य स्टॉक के लिए 23 डॉलर (करीब 2,000 रुपये) प्रति शेयर का भुगतान करेगी। LSEG के आंकड़ों के अनुसार, इसके बाद सॉफ्टबैंक इंटेल में छठा सबसे बड़ा निवेशक बन जाएगा।
हिस्सेदारी
क्या रहेगी हिस्सेदारी की शर्त?
सूत्रों के अनुसार, जापानी कंपनी इंटेल में सिर्फ इक्विटी हिस्सेदारी लेगी और न तो बोर्ड में कोई सीट मांगेगी और न ही इंटेल के चिप्स खरीदने के लिए प्रतिबद्ध होगी। चिप निर्माता वित्तीय रूप से संघर्ष कर रही है। उसे 2024 में 18.8 अरब डॉलर (करीब 1,645 अरब रुपये) का वार्षिक घाटा हुआ था, जो 1986 के बाद से उसका पहला सबसे बड़ा नुकसान है। कंपनी का तेजी से बढ़ते आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) चिप उद्योग में पिछड़ी हुई है।