सॉफ्टबैंक के निवेश से इंटेल को प्रतिस्पर्धा करने में बल मिलेगा (तस्वीर: अनस्प्लैश)

सॉफ्टबैंक करेगी इंटेल में 175 अरब रुपये का निवेश, शीर्ष-10 निवेशकों में होगी शामिल

क्या है खबर?

सॉफ्टबैंक समूह इंटेल में 2 अरब डॉलर (करीब 175 अरब रुपये) की इक्विटी हिस्सेदारी खरीद रहा है। यह कदम उसे शीर्ष-10 शेयरधारकों में शामिल कर देगा और संकटग्रस्त अमेरिकी चिप निर्माता का आत्मविश्वास बढ़ाएगा। इसके साथ ही यह निवेश इंटेल और दूसरे ग्राहकों के लिए चिप बनाने की उसकी महत्वाकांक्षाओं के लिए एक संजीवनी की तरह काम करेगा है। बता दें कि कंपनी वर्षों की प्रबंधन संबंधी गलतियों के बाद प्रतिस्पर्धा करने के लिए संघर्ष कर रही है।