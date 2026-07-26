कच्चा तेल महंगा होने से अब केंद्रीय बैंकों पर सभी की निगाहें

अमेरिका 30 जुलाई को अपनी नवीनतम सकल घरेलू उत्पाद (GDP) वृद्धि और खर्च के आंकड़े जारी करेगा। अनुमान है कि उसकी GDP वृद्धि दर 2.1 फीसदी रह सकती है।

यूरोप की अर्थव्यवस्था में भी अब सुधार के हल्के संकेत मिल रहे हैं, लेकिन जुलाई में वहां महंगाई 2.9 फीसदी तक पहुंच सकती है।

इसके अलावा, जापान के नए कीमतों के आंकड़े और दक्षिण कोरिया के व्यापार से जुड़े आंकड़े भी केंद्रीय बैंकों के अगले फैसलों पर असर डाल सकते हैं।