HCL टेक ने की ओडिशा में 14,257 करोड़ रुपये का निवेश करने की घोषणा

HCL टेक का ओडिशा में यह पहला बड़ा निवेश है। इस निवेश से सीधे तौर पर 5,000 से ज्यादा लोगों को नौकरी मिलेगी, वहीं अप्रत्यक्ष रूप से भी कई अवसर पैदा होंगे।

इसका मकसद राज्य को AI के वैश्विक मानचित्र पर लाना और भारत के डिजिटल इंडिया विजन को आगे बढ़ाना है। मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने इस मौके पर कहा कि यह साझेदारी तकनीक से चलने वाली ग्रोथ और राज्य के युवा टैलेंट के लिए नए अवसर लाने का काम करेगी।