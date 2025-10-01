त्योहारों से पहले तेल कंपनियों ने दिया झटका, गैस सिलेंडर के दामों में बढ़ोतरी
क्या है खबर?
त्योहारों के उल्लास में डूबे लोगों को तेल कंपनियों ने झटका दिया है। कंपनियों ने बुधवार 1 अक्टूबर से गैस सिलेंडर के दामों में बढ़ोतरी कर दी है। यह बढ़ोतरी 19 किलोग्राम वाले कॉमर्शियल गैस सिलेंडर के दामों में की गई है। घरेलू रसोई गैस सिलेंडर के दामों में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। तेल कंपनियों ने सिलेंडर के दाम 15 से 16 रुपये बढ़ाए हैं।
कीमत
शहरों में कितनी हुई गैस सिलेंडर की कीमत?
दिल्ली में 15.50 रुपये की बढ़ोतरी हुई है, जिससे कॉमर्शियल सिलेंडर 1,580 रुपये से बढ़कर 1,595.50 रुपये हो गया है। कोलकाता में गैस सिलेंडर के दाम में 16 रुपये की बढ़ोतरी की गई है, जो 1,684 रुपये से 1,700 रुपये हो गया है। मुंबई में 15 रुपये दाम बढ़ाए गए हैं, जिससे सिलेंडर 1,531 रुपये की जगह 1,547 रुपये का हो गया है। चेन्नई में 16 रुपये दाम बढ़ाए गए हैं, जिससे सिलेंडर 1,738 की जगह 1,754 रुपये में मिलेगा।
कटौती
लगातार 4 बार कटौती के बाद बढ़ाए दाम
इससे पहले तेल कंपनियों ने लगातार 4 बार सिलेंडर के दामों में कटौती की थी, जिससे ग्राहकों को 150 रुपये तक की राहत मिली थी। पिछले महीने अगस्त में सिलेंडर के दामों में 58 रुपये की कटौती हुई थी, जबकि जुलाई में 33 रुपये कम हुए थे। 1 जून को सिलेंडर की कीमत 24 रुपये घटाए गए थे। तब दिल्ली में कॉमर्शियल सिलेंडर 1747.50 की जगह 1,723.50 रुपये का हो गया था। अप्रैल में 50 रुपये की बढ़ोतरी हुई थी।