त्योहारों से पहले तेल कंपनियों ने दिया झटका, गैस सिलेंडर के दामों में बढ़ोतरी

शहरों में कितनी हुई गैस सिलेंडर की कीमत?

दिल्ली में 15.50 रुपये की बढ़ोतरी हुई है, जिससे कॉमर्शियल सिलेंडर 1,580 रुपये से बढ़कर 1,595.50 रुपये हो गया है। कोलकाता में गैस सिलेंडर के दाम में 16 रुपये की बढ़ोतरी की गई है, जो 1,684 रुपये से 1,700 रुपये हो गया है। मुंबई में 15 रुपये दाम बढ़ाए गए हैं, जिससे सिलेंडर 1,531 रुपये की जगह 1,547 रुपये का हो गया है। चेन्नई में 16 रुपये दाम बढ़ाए गए हैं, जिससे सिलेंडर 1,738 की जगह 1,754 रुपये में मिलेगा।