NSE ने IPO के लिए SEBI के समक्ष दाखिल किया आवेदन 

LIC नहीं बेचेगी अपनी हिस्सेदारी

NSE, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) पर लिस्ट होने की योजना बना रहा है। कंपनी को उम्मीद है कि इससे अधिक निवेशक आकर्षित होंगे और ट्रेडिंग गतिविधि भी बढ़ेगी। SEBI कंपनी के कागजातों की समीक्षा करने के बाद ही इस IPO को हरी झंडी देगा।

NSE का सबसे बड़ा सार्वजनिक शेयरधारक भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) है, जिसकी इसमें 10.72 फीसदी की हिस्सेदारी है। उसने IPO में अपनी कोई हिस्सेदारी न बेचने का फैसला किया है, जबकि भारतीय स्टेट बैंक (SBI) और बैंक ऑफ बड़ौदा (BOB) जैसे दूसरे शेयरधारक IPO में अपनी कुछ हिस्सेदारी बेच सकते हैं।