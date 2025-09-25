नथिंग अगले 3 वर्ष में भारत में करेगी 890 करोड़ रुपये, कार्ल पेई ने दी जानकारी

नथिंग अगले 3 वर्ष में भारत में करेगी 890 करोड़ रुपये, कार्ल पेई ने दी जानकारी
क्या है खबर?
कार्ल पेई के स्वामित्व वाली स्मार्टफोन कंपनी नथिंग भारत में बड़ा निवेश करने वाली है। पेई ने एक्स पर यह घोषणा की और केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव के साथ अपनी हालिया मुलाकात का जिक्र किया। कंपनी अगले 3 वर्षों में 10 करोड़ डॉलर (लगभग 890 करोड़ रुपये) से अधिक निवेश करेगी। मुलाकात में मेक इन इंडिया पहल और तकनीकी पारिस्थितिकी तंत्र के विकास पर चर्चा हुई। पेई ने कहा कि भारत स्मार्टफोन उद्योग में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।
सृजन
निवेश और रोजगार सृजन
इस विस्तार के तहत नथिंग भारत में CMF नामक एक मुख्यालय वाली सहायक कंपनी बनाएगी। इसके जरिए कंपनी देश में पहला वैश्विक उपभोक्ता तकनीक ब्रांड बनाना चाहती है। कंपनी अगले 3 वर्षों में 1,800 से अधिक नौकरियां भी पैदा करेगी। CMF और ऑप्टिमस का संयुक्त उद्यम उत्पादन बढ़ाने और रोजगार सृजन में मदद करेगा। यह कदम स्थानीय उद्योग को मजबूत करने और वैश्विक बाजार में भारत की स्थिति बढ़ाने की योजना का हिस्सा है।
रणनीति
विजन, उत्पाद और वैश्विक रणनीति
नथिंग अपने न्यूनतम डिजाइन और स्मार्टफोन व तकनीकी उत्पादों के नए दृष्टिकोण के लिए दुनियाभर में जानी जाती है। भारत में उपस्थिति स्थापित करके कंपनी ने यह संकेत दिया है कि देश उसकी दीर्घकालिक विकास रणनीति का केंद्र होगा। CMF और ऑप्टिमस का संयुक्त उद्यम अगले 3 वर्षों में निवेश और रोजगार सृजन के मुख्य केंद्र रहेंगे। इस कदम से भारत एक उभरते वैश्विक तकनीकी ब्रांड के रूप में अपनी पहचान मजबूत करेगा।