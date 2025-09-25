नथिंग 3 वर्ष में भारत में करेगी 890 करोड़ रुपये

नथिंग अगले 3 वर्ष में भारत में करेगी 890 करोड़ रुपये, कार्ल पेई ने दी जानकारी

लेखन बिश्वजीत कुमार 05:27 pm Sep 25, 202505:27 pm

क्या है खबर?

कार्ल पेई के स्वामित्व वाली स्मार्टफोन कंपनी नथिंग भारत में बड़ा निवेश करने वाली है। पेई ने एक्स पर यह घोषणा की और केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव के साथ अपनी हालिया मुलाकात का जिक्र किया। कंपनी अगले 3 वर्षों में 10 करोड़ डॉलर (लगभग 890 करोड़ रुपये) से अधिक निवेश करेगी। मुलाकात में मेक इन इंडिया पहल और तकनीकी पारिस्थितिकी तंत्र के विकास पर चर्चा हुई। पेई ने कहा कि भारत स्मार्टफोन उद्योग में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।