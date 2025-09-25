आज भी भारी गिरावट के साथ बंद हुआ शेयर बाजार, 555 अंक टूटा सेंसेक्स

शेयर बाजार में आज (25 सितंबर) भी सेंसेक्स और निफ्टी दोनों बड़ी गिरावट के साथ बंद हुए। आज सेंसेक्स 555 अंक की गिरावट के साथ 81,159.68 अंकों के स्तर पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 166 अंक फिसलकर 24,890.85 अंकों के स्तर पर बंद हुआ। मिडकैप शेयरों में भी पूरे दिन उतार-चढ़ाव देखने को मिला है। निफ्टी मिडकैप 50 मार्केट बंद होने तक 108 अंक की गिरावट के साथ 16,205.35 अंक पर बंद हुआ।

गेनर्स लूजर्स ये शेयर रहे टॉप गेनर्स और लूजर्स टॉप गेनर्स में आज हिन्द जिंक, वेदांता और भारत इलेक्ट्रिक ने क्रमशः 3.06 फीसदी, 2.94 फीसदी और 2.39 फीसदी की बढ़त के साथ अच्छा प्रदर्शन किया। ऑयल इंडिया और PNB हाउसिंग फाइनेंस के शेयरों में भी क्रमशः 2.02 फीसदी और 2.01 फीसदी की बढ़त दर्ज हुई। ट्रेंट, कल्याण ज्वेलर्स, टाटा मोटर्स, पावर ग्रिड कॉर्प और TCS क्रमशः 3.15 फीसदी, 3.13 फीसदी, 2.73 फीसदी, 2.66 फीसदी और 2.57 फीसदी की गिरावट के साथ टॉप लूजर्स रहे।

नुकसान निवेशकों को हुआ 3 लाख करोड़ रुपये का नुकसान शेयर बाजार में आज बड़ी गिरावट से निवेशकों को लगभग 3 लाख करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है। बाजार में आज गिरावट के पीछे कई वजहें शामिल रहीं। वैश्विक संकेत कमजोर रहे, डॉलर में मजबूती और मूल्यांकन को लेकर चिंता बनी। विदेशी संस्थागत निवेशकों की बिकवाली ने दबाव बढ़ाया। साथ ही, कुछ बाहरी टैरिफ और व्यापार संबंधी अनिश्चितताएं निवेशकों में बेचैनी पैदा करती रही। कुल मिलाकर, ये सभी कारण बाजार में निरंतर गिरावट का सिलसिला बनाए रखने में मददगार रहे।

वजह गिरावट के पीछे अन्य कारण बाजार में गिरावट के दौरान कई अन्य कारणों ने भी योगदान दिया। विदेशी निवेशकों की लगातार निकासी और बाहरी व्यापार वार्ताओं में अनिश्चितता ने निवेशकों की सतर्कता बढ़ाई। कुछ क्षेत्रों में व्यापक बिकवाली और निवेशकों की मुनाफावसूली भी गिरावट को तेज करती रही। इसके अलावा, धातुओं और अन्य महत्वपूर्ण वस्तुओं की आपूर्ति संबंधी चिंताओं ने बाजार में अस्थिरता पैदा की। कुल मिलाकर, इन सभी वजहों ने मिलकर आज के सत्र में सूचकांक और शेयरों में गिरावट दर्ज कराई।