जोएल मोकिर, फिलिप अघियन और पीटर हॉविट को मिला अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार

अल्फ्रेड नोबेल की स्मृति में 2025 का स्वीडिश रिक्सबैंक आर्थिक विज्ञान पुरस्कार जोएल मोकिर, फिलिप अघियन और पीटर हॉविट को दिया गया है। रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज ने तीनों को 'नवाचार-संचालित आर्थिक विकास की व्याख्या करने के लिए' नोबेल पुरस्कार दिया है। पुरस्कार राशि 11 मिलियन स्वीडिश क्रोनर (करीब 8.86 करोड़ रुपये) में आधी मोकिर को और आधी संयुक्त रूप से अघियन और हॉविट में बांटी जाएगी। वर्ष 1969 से आर्थिक नोबेल पुरस्कार 56 बार दिया जा चुका है।

पुरस्कार तीनों ने क्या किया है खास? नोबेल समिति के मुताबिक, पिछली शताब्दियों में इतिहास में पहली बार दुनिया ने निरंतर आर्थिक विकास देखा और बड़ी संख्या में लोग गरीबी से बाहर निकले और समृद्धि की नींव रखी है। इस वर्ष के नोबेल विजेता बताते हैं कि कैसे नवाचार आगे की प्रगति के लिए प्रेरणा प्रदान करता है। पुरस्कार विजेता दर्शाते हैं कि कैसे रचनात्मक विनाश संघर्षों को जन्म देता है, जिनका रचनात्मक प्रबंधन होना चाहिए, वरना स्थापित कंपनियां और हित समूह नवाचार को अवरुद्ध कर देंगे।

जानकारी आर्थिक विज्ञान पुरस्कार समिति के अध्यक्ष ने क्या कहा? आर्थिक विज्ञान पुरस्कार समिति के अध्यक्ष जॉन हैस्लर ने कहा कि पुरस्कार विजेताओं का काम दर्शाता है कि आर्थिक विकास को हल्के में नहीं ले सकते। रचनात्मक विनाश के मूल में मौजूद तंत्रों को बनाए रखना होगा, ताकि फिर से गतिरोध में न फंस जाएं।

पहचान कौन ही तीनों विजेता? मोकिर का जन्म 1946 में नीदरलैंड के लीडेन में हुआ था। उन्होंने 1974 में येल विश्वविद्यालय अमेरिका से PhD की और नॉर्थवेस्टर्न विश्वविद्यालय में प्रोफेसर हैं। अघियन का जन्म 1956 में पेरिस में हुआ था। उन्होंने 1987 में हार्वर्ड विश्वविद्यालय से PhD की और कॉलेज डी फ्रांस और पेरिस और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस में प्रोफेसर हैं। हॉविट का जन्म 1946 में कनाडा में हुआ था। उन्होंने नॉर्थवेस्टर्न यूनिवर्सिटी PhD की। अब ब्राउन यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं।