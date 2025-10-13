जियो पेमेंट्स बैंक को मिला गुरूग्राम-जयपुर हाईवे पर MLFF टोल सिस्टम का ठेका 

जियो पेमेंट्स बैंक को गुरूग्राम-जयपुर हाईवे पर MLFF टोल वसूली सिस्टम लागू करने का ठेका मिला है

क्या है खबर?

जियो पेमेंट्स बैंक को गुरूग्राम और जयपुर के बीच 2 टोल प्लाजा पर फास्टैग ऑटोमैटिक नंबर प्लेट रिकॉग्निशन (ANPR) टोल संग्रह प्रणाली काे लागू करने का ठेका मिला है। जियो फाइनेंशियल सर्विसेज की सहायक कंपनी गुरूग्राम-जयपुर हाईवे पर शाहजहांपुर और मनोहरपुरा स्थित टोल प्लाज पर मल्टी-लेन फ्री फ्लो (MLFF) टोल वसूली सिस्टम को लागू करेगी। यह एक इलेक्ट्रॉनिक टोल संग्रह प्रणाली है, जो टोल बूथों को समाप्त कर वाहनों को बिना रुके टोल भुगतान करने की सुविधा देती है।