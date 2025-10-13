जियो पेमेंट्स बैंक को मिला गुरूग्राम-जयपुर हाईवे पर MLFF टोल सिस्टम का ठेका
क्या है खबर?
जियो पेमेंट्स बैंक को गुरूग्राम और जयपुर के बीच 2 टोल प्लाजा पर फास्टैग ऑटोमैटिक नंबर प्लेट रिकॉग्निशन (ANPR) टोल संग्रह प्रणाली काे लागू करने का ठेका मिला है। जियो फाइनेंशियल सर्विसेज की सहायक कंपनी गुरूग्राम-जयपुर हाईवे पर शाहजहांपुर और मनोहरपुरा स्थित टोल प्लाज पर मल्टी-लेन फ्री फ्लो (MLFF) टोल वसूली सिस्टम को लागू करेगी। यह एक इलेक्ट्रॉनिक टोल संग्रह प्रणाली है, जो टोल बूथों को समाप्त कर वाहनों को बिना रुके टोल भुगतान करने की सुविधा देती है।
खासियत
नए सिस्टम से क्या होगा फायदा?
सिस्टम टोल पार करने वाले वाहनों की सटीक पहचान, वर्गीकरण और शुल्क वसूल सकती है। इसके लिए वाहनों को धीमा करने, रुकने या निर्दिष्ट टोल लेन का उपयोग करने की आवश्यकता नहीं होगी। जियो पेमेंट्स बैंक ने कहा, "यह रेडियो-फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन, ANPR, डेडिकेटेड शॉर्ट-रेंज कम्युनिकेशन और ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम प्रौद्योगिकियों के संयोजन का लाभ उठाता है।" कंपनी ने बताया कि इससे कई लेन में सुचारू, संपर्क रहित टोलिंग संचालन के साथ भीड़-भाड़ कम होगी।
अनुबंध
MLFF परियोजना के तहत मिला अनुबंध
कंपनी ने यह अनुबंध भारतीय राजमार्ग प्रबंधन कंपनी लिमिटेड (IHMCL) की ओर से देश की पायलट MLFF परियोजना के तहत टोल प्रोसेसिंग के प्रबंधन के लिए जारी निविदा के तहत जीता है। इस परियोजना का उद्देश्य राष्ट्रीय राजमार्गों पर वाहनों की निर्बाध आवाजाही को सक्षम बनाना है। जियो पेमेंट्स बैंक पहले से ही एक अधिग्रहणकर्ता बैंक के रूप में देशभर के विभिन्न राजमार्गों पर 11 टोल प्लाजा पर टोल संचालन का प्रबंधन करता है।