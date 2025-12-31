नया साल: 8वां वेतन आयोग और नया इनकम टैक्स कानून होगा लागू, जानें बड़े आर्थिक बदलाव

नए साल में देश में कई बड़े आर्थिक और वित्तीय बदलाव लागू हो रहे हैं। अप्रैल से इनकम टैक्स का नया कानून लागू हो जाएगा। वहीं, 8वां वेतन आयोग भी लागू हो सकता है। इससे केंद्रीय कर्मचारियों का वेतन बढ़ जाएगा। इसके अलावा 1 जनवरी से CNG और PNG के दाम भी कम हो जाएंगे। आइए 2026 में होने वाले ऐसे बदलावों के बारे में जानते हैं, जिनका सीधा असर आपकी जेब पर होगा।

वेतन आयोग 8वां वेतन आयोग होगा लागू, बढ़ेगी सैलरी सरकार ने 8वां वेतन आयोग लागू करने का ऐलान किया है। माना जा रहा है यह 2026 के पहले महीने से ही लागू हो सकता है। इसके लागू होने से केंद्रीय कर्मचारियों का वेतन बढ़ जाएगा। वेतन कितना बढ़ेगा इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए अभी आपका मूल वेतन 35,000 रुपये के आसपास है। DA और HRA मिलाकर ये करीब 65,000 रुपये हो जाती है। 8वें वेतन आयोग के बाद ये 1 लाख से ज्यादा हो सकती है।

इनकम टैक्स 12 लाख तक की कमाई हुई टैक्स मुक्त 1 अप्रैल, 2026 से नया इनकम टैक्स कानून लागू हो जाएगा। इसका उद्देश्य टैक्स प्रक्रिया को सरल बनाना और उलझनों को कम करना है। अब 12 लाख रुपये तक की सालाना आय पर कोई टैक्स नहीं देना होगा। नौकरीपेशा लोगों के लिए 75 हजार की मानक कटौती के साथ ये राशि 12.75 लाख रुपये हो जाएगी। पहले ये राशि केवल 7 लाख रुपये थी। नए रिजीम में 25 प्रतिशत की नया टैक्स स्लैब भी जोड़ा गया है।

Advertisement

CNG CNG और PNG सस्ती होंगी आमतौर पर हर महीने की पहली तारीख को ऑयल मार्केटिंग कंपनियां LPG गैस सिलेंडर के दाम में संशोधन करती हैं। पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड (PNGRB) ने भी 1 जनवरी, 2026 से गैस ट्रांसपोर्टेशन चार्ज को कम किया है। इसके बाद अलग-अलग राज्यों में CNG और घरेलू पाइप्ड नेचुरल गैस (PNG) की कीमतें 2-3 रुपये प्रति यूनिट तक घटने की उम्मीद है। दिसंबर महीने की शुरुआत में भी LPG की कीमत कम हुई थी।

Advertisement

लघु बचत योजनाएं बचत योजनाओं पर मिलेगा कम ब्याज भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने हाल ही में रेपो रेट में 25 बेसिस पॉइंट की कटौती कर इसे 5.25 प्रतिशत कर दिया था। अनुमान है कि इसके बाद सरकारी बचत योजनाओं की ब्याज दरें भी कम हो सकती हैं। सुकन्या समृद्धि योजना, किसान विकास पत्र और वरिष्ठ नागरिक बचत योजना समेत कई सरकारी योजनाएं इससे प्रभावित होंगी। वहीं, नए साल में कारें भी महंगी हो सकती है। कई ऑटोमोबाइल कंपनियों ने इसके संकेत दिए हैं।