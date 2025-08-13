चांदी के आभूषणों में भी होगा हॉलमार्क, जानिए कब से होगा लागू 

तरीका

ऐसे जांच कर पाएंगे आभूषणों की गुणवत्ता

CNBC आवाज की रिपोर्ट के अनुसार, इस नई प्रणाली का उद्देश्य वर्तमान में प्रचलित पुरानी हॉलमार्किंग पद्धतियों को बदलना है। सरकार ने इससे पहले 2021 में सोने की हॉलमार्किंग को अनिवार्य कर दिया था। चांदी की हॉलमार्किंग की शुरुआत के साथ उपभोक्ता और जौहरी चांदी के आभूषणों की शुद्धता और प्रामाणिकता के बारे में बेहतर आश्वासन की उम्मीद कर सकते हैं। उपभोक्ता BIS केयर ऐप के 'वेरिफाई HUID' फीचर का उपयोग करके हॉलमार्क वाले आभूषणों की प्रामाणिकता सत्यापित कर सकेंगे।