एलन मस्क का स्पेस-X की पेंटागन के साथ बड़ा सौदा करने की तैयारी

पेंटागन अपने नए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) आर्सेनल पहल के लिए 30 अरब डॉलर (करीब 2,850 अरब रुपये) चाहता है।

इसका मकसद अपनी AI तकनीक को मजबूत करना और अमेजन या गूगल जैसे बड़े तकनीकी दिग्गजों पर अपनी निर्भरता कम करना है। दूसरी ओर, कंपनी ने दमदार डाटा सेंटर बनाए हैं और वह एंथ्रोपिक जैसी कंपनियों के साथ मिलकर काम कर रही है।

कुछ अधिकारी हालांकि, इस बात को लेकर चिंतित हैं कि मस्क की कंपनियों पर बहुत ज्यादा भरोसा करना सही नहीं होगा।

इसके बावजूद, यह डील स्पेस-X को सैन्य AI सेक्टर में एक बड़ा खिलाड़ी बना सकती है, खासकर तब जब ग्लोबल AI प्रतिस्पर्धा लगातार बढ़ रही है।