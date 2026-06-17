NDTV ने लगातार छठी बार पहले पायदान पर जमाया कब्जा 

33 फीसदी है साप्ताहिक पहुंच

NDTV टीवी, रेडियो और प्रिंट को मिलाकर हर सप्ताह 33 प्रतिशत दर्शकों तक अपनी पहुंच बनाती है। इसने BBC न्यूज (28 फीसदी) और द टाइम्स ऑफ इंडिया (27 फीसदी) को भी पीछे छोड़ दिया है। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर भी यह 29 प्रतिशत की पहुंच के साथ नंबर एक बना हुआ है।

रिपोर्ट बताती है कि इस सफलता का राज उसकी दमदार पत्रकारिता और नए-नए फॉर्मेट्स का मेल है। चाहे लाइव टीवी हो, डिजिटल वीडियो, मोबाइल ऐप या सोशल मीडिया, NDTV हर जगह मौजूद है। इसी वजह से वह ऐसे दर्शकों से जुड़ा रहता है जो खबरें अपने तरीके से देखना चाहते हैं।