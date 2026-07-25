अल्फाबेट के AI में बड़े दांव से नैस्डैक में आई गिरावट
नैस्डैक शुक्रवार को 0.64 फीसदी नीचे आ गया। निवेशक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) परियोजनाओं पर होने वाले भारी खर्च को लेकर चिंता में दिख रहे हैं। खासकर अल्फाबेट ने जब अपने AI बजट में भारी बढ़ोतरी का ऐलान किया।
एंडरसन कैपिटल मैनेजमेंट के पीटर एंडरसन का कहना है कि लोग अब यह सोचने लगे हैं कि क्या यह सारा पैसा लगाना वाकई कुछ फायदा देगा, वहीं दूसरी ओर, S&P 500 और डाउ जोंस सकारात्मक क्षेत्र में बने रहे, जो नैस्डैक की लगातार दूसरी साप्ताहिक गिरावट के बावजूद कुछ हद तक मजबूती दिखाता है।
चिप निर्माताओं के शेयर 4.5 फीसदी गिरे
तकनीकी शेयरों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। इंटेल 7.9 फीसदी लुढ़क गया, वहीं चिप बनाने वाली कंपनियों के शेयर कुल मिलाकर 4.5 फीसदी नीचे आए।
दूसरी तरफ, रियल एस्टेट और मैटेरियल्स सेक्टर ने शानदार प्रदर्शन किया। डिजिटल रिएल्टी ट्रस्ट 11 फीसदी ऊपर चढ़ गया, जबकि इंटरनेशनल पेपर में 11 फीसदी से ज्यादा का उछाल आया। तेल की कीमतों में 3 फीसदी की गिरावट आई, लेकिन मध्य पूर्व में जारी तनाव बाजारों को अनिश्चितता में रखे हुए है।