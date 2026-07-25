अल्फाबेट के AI में बड़े दांव से नैस्डैक में आई गिरावट

नैस्डैक शुक्रवार को 0.64 फीसदी नीचे आ गया। निवेशक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) परियोजनाओं पर होने वाले भारी खर्च को लेकर चिंता में दिख रहे हैं। खासकर अल्फाबेट ने जब अपने AI बजट में भारी बढ़ोतरी का ऐलान किया।

एंडरसन कैपिटल मैनेजमेंट के पीटर एंडरसन का कहना है कि लोग अब यह सोचने लगे हैं कि क्या यह सारा पैसा लगाना वाकई कुछ फायदा देगा, वहीं दूसरी ओर, S&P 500 और डाउ जोंस सकारात्मक क्षेत्र में बने रहे, जो नैस्डैक की लगातार दूसरी साप्ताहिक गिरावट के बावजूद कुछ हद तक मजबूती दिखाता है।