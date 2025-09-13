xAI ने डाटा एनोटेशन टीम में छंटनी की है

xAI के 500 से ज्यादा कर्मचारियों पर गिरी छंटनी की गाज, रिपोर्ट में किया दावा

क्या है खबर?

अरबपति एलन मस्क की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) कंपनी xAI ने अपनी डाटा एनोटेशन टीम से 500 से ज्यादा कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया है, जो कंपनी के ग्रोक चैटबॉट को विकसित करने में मदद करती है। कंपनी ने शुक्रवार रात को कर्मचारियों को ईमेल के जरिए इस छंटनी की सूचना दी है। रिपोर्ट के अनुसार, मैसेज में कहा है कि वह सामान्य AI ट्यूटर्स की अपनी टीम का आकार छोटा करने की योजना बना रही है।