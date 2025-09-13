xAI के 500 से ज्यादा कर्मचारियों पर गिरी छंटनी की गाज, रिपोर्ट में किया दावा
क्या है खबर?
अरबपति एलन मस्क की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) कंपनी xAI ने अपनी डाटा एनोटेशन टीम से 500 से ज्यादा कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया है, जो कंपनी के ग्रोक चैटबॉट को विकसित करने में मदद करती है। कंपनी ने शुक्रवार रात को कर्मचारियों को ईमेल के जरिए इस छंटनी की सूचना दी है। रिपोर्ट के अनुसार, मैसेज में कहा है कि वह सामान्य AI ट्यूटर्स की अपनी टीम का आकार छोटा करने की योजना बना रही है।
रणनीति
छंटनी को लेकर क्या है कंपनी की रणनीति?
छंटनी रणनीति को लेकर कंपनी ने कहा था, "मानव डाटा से जुड़े प्रयासों की समीक्षा के बाद हमने अपने विशेषज्ञ AI ट्यूटर्स के विस्तार में तेजी लाने का फैसला किया है, साथ ही सामान्य AI ट्यूटर भूमिकाओं पर ध्यान कम किया है।" बिजनेस इनसाइडर के अनुसार, कर्मचारियों को बताया गया कि उन्हें उनके अनुबंध की समाप्ति या 30 नवंबर तक भुगतान किया जाएगा, लेकिन छंटनी की सूचना वाले दिन कंपनी के सिस्टम तक उनकी पहुंच समाप्त कर दी जाएगी।
कर्मचारी
कितनी रह जाएगी कर्मचारियों की संख्या?
रिपोर्ट में बताया कि xAI की सबसे बड़ी डाटा एनोटेशन टीम ग्रोक को अप्रशिक्षित डाटा को संदर्भगत और वर्गीकृत करके दुनिया को समझना सिखाती है। अब टीम में सदस्यों की संख्या 1,500 से घटकर 1,000 से कम रह जाएगी। इस छंटनी के बावजूद कंपनी ने एक्स पर घोषणा की कि वह विशेषज्ञ AI ट्यूटर्स की अपनी टीम का 10 गुना विस्तार करने पर विचार कर रही है। वह STEM, वित्त, चिकित्सा, सुरक्षा आदि जैसे क्षेत्रों में नियुक्तियां कर रही है।