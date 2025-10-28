मल्टी-कमोडिटी एक्सचेंज में तकनीकी गड़बड़ी, देरी से शुरू होगा कारोबार 

मल्टी-कमोडिटी एक्सचेंज में तकनीकी गड़बड़ी के कारण कारोबार शुरू होने में देरी हुई

क्या है खबर?

देश के सबसे बड़े कमोडिटी ट्रेडिंग एक्सचेंज मल्टी-कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) में मंगलवार (28 अक्टूबर) को तकनीकी खराबी आ गई, जिसके कारण ट्रेडिंग शुरू होने में देरी हुई। पहले MCX पर ट्रेडिंग सुबह 9:00 बजे के बजाय 9:30 बजे शुरू होनी थी, जिसे बाद में बढ़ाकर 10:30 बजे कर दिया गया। एक्सचेंज ने समस्या का कारण या प्रकृति के बारे में नहीं बताया, लेकिन बयान के अनुसार, MCX सुबह 10:30 बजे डिजास्टर रिकवरी (DR) साइट से कमोडिटी ट्रेडिंग शुरू करेगा।