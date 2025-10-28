मल्टी-कमोडिटी एक्सचेंज में तकनीकी गड़बड़ी, देरी से शुरू होगा कारोबार
क्या है खबर?
देश के सबसे बड़े कमोडिटी ट्रेडिंग एक्सचेंज मल्टी-कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) में मंगलवार (28 अक्टूबर) को तकनीकी खराबी आ गई, जिसके कारण ट्रेडिंग शुरू होने में देरी हुई। पहले MCX पर ट्रेडिंग सुबह 9:00 बजे के बजाय 9:30 बजे शुरू होनी थी, जिसे बाद में बढ़ाकर 10:30 बजे कर दिया गया। एक्सचेंज ने समस्या का कारण या प्रकृति के बारे में नहीं बताया, लेकिन बयान के अनुसार, MCX सुबह 10:30 बजे डिजास्टर रिकवरी (DR) साइट से कमोडिटी ट्रेडिंग शुरू करेगा।
मैसेज
MCX ने दी यह जानकारी
MCX की वेबसाइट पर एक मैसेज में कहा गया है, "सुबह 10:11 बजे तक का अपडेट- सदस्यों से अनुरोध है कि वे ध्यान दें कि तकनीकी समस्या के कारण ट्रेडिंग सुबह 10:30 बजे शुरू होगी। ट्रेडिंग DR से शुरू होगी। असुविधा के लिए खेद है।" यह कमोडिटी डेरिवेटिव्स एक्सचेंज मूल्य के हिसाब से कमोडिटी वायदा कारोबार में लगभग 98 फीसदी हिस्सेदारी रखता है। एक्सचेंज सोना-चांदी, ऊर्जा, बेस मेटल और कृषि वस्तुओं में व्यापार की सुविधा प्रदान करता है।
समस्या
पहले भी आ चुकी है तकनीकी समस्या
कमोडिटी ट्रेडिंग एक्सचेंज में तकनीकी समस्या तब आई, जब एक्सचेंज ने MCX आईकॉमडेक्स बुलियन इंडेक्स (MCX बुलडेक्स) पर विकल्प अनुबंध शुरू किए। MCX बुलडेक्स एक्सचेंज के बेहद लोकप्रिय और तरल सोने और चांदी के वायदा अनुबंधों का एक समूह है। यह पहली बार नहीं है जब कमोडिटी एक्सचेंज को इस तरह की समस्या का सामना करना पड़ा है। जुलाई में भी इसी तरह की तकनीकी खामी का सामना करना पड़ा था, जब ट्रेडिंग एक घंटे देरी से शुरू हुई।