अमेजन 30,000 कॉर्पोरेट नौकरियों में कटौती की योजना बना रही है (तस्वीर: अनस्प्लैश)

अमेजन करेगी 30,000 कॉर्पोरेट नौकरियों में कटौती, रिपोर्ट में किया दावा

क्या है खबर?

ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म अमेजन मंगलवार (28 अक्टूबर) से 30,000 कॉर्पोरेट नौकरियों में कटौती करने की योजना बना रही है। कंपनी इस फैसले के जरिए कोरोना महामारी के दौरान मांग बढ़ने के दौरान हुए खर्चों और जरूरत से ज्यादा भर्तियों की भरपाई कर रही है। छंटनी का यह आंकड़ा उसके कुल 15.5 लाख कर्मचारियों का एक छोटा-सा हिस्सा है, लेकिन उसके लगभग 3.5 लाख कॉर्पोरेट कर्मचारियों का लगभग 10 प्रतिशत है। यह 2022 के बाद से उसकी सबसे बड़ी छंटनी होगी।