अमेजन करेगी 30,000 कॉर्पोरेट नौकरियों में कटौती, रिपोर्ट में किया दावा
क्या है खबर?
ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म अमेजन मंगलवार (28 अक्टूबर) से 30,000 कॉर्पोरेट नौकरियों में कटौती करने की योजना बना रही है। कंपनी इस फैसले के जरिए कोरोना महामारी के दौरान मांग बढ़ने के दौरान हुए खर्चों और जरूरत से ज्यादा भर्तियों की भरपाई कर रही है। छंटनी का यह आंकड़ा उसके कुल 15.5 लाख कर्मचारियों का एक छोटा-सा हिस्सा है, लेकिन उसके लगभग 3.5 लाख कॉर्पोरेट कर्मचारियों का लगभग 10 प्रतिशत है। यह 2022 के बाद से उसकी सबसे बड़ी छंटनी होगी।
विभाग
किस-किस विभाग में होगी कटौती?
सूत्रों के अनुसार, इस सप्ताह से शुरू होने वाली यह कटौती मानव संसाधन, संचालन और अमेजन वेब सर्विसेज सहित कई विभागों को प्रभावित कर सकती है। प्रभावित टीमों के प्रबंधकों को सोमवार को प्रशिक्षण लेने के लिए कहा गया, ताकि उन्हें बताया जा सके कि मंगलवार सुबह से भेजे जाने वाले ईमेल नोटिफिकेशन के बाद कर्मचारियों से किस प्रकार संवाद करना है। अमेजन पिछले 2 सालों से डिवाइस, संचार और पॉडकास्टिंग सहित कई विभागों में छंटनी कर रहा है।
याेजना
नौकरशाही कम करने की योजना
कर्मचारियों में यह कटौती 2022 के बाद सबसे बड़ी है, जब लगभग 27,000 पदों को समाप्त किया गया था। अमेजन के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) एंडी जेसी नौकरशाही की अधिकता को कम करने के लिए एक पहल कर रहे हैं, जिसमें प्रबंधकों की संख्या कम करना भी शामिल है। उन्होंने कंपनी की कमियों की पहचान के लिए एक गुमनाम शिकायत लाइन शुरू की है, जिसके तहत लगभग 1,500 प्रतिक्रियाएं प्राप्त हुई हैं, जिनमें से 450 से ज्यादा बदलाव किए गए।