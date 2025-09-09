मोहित सरदाना बने एक्सप्रेसबीज के नए CEO, पहले ब्लिंकिट में थे कार्यरत

अप्रैल में एक्सप्रेसबीज ने उदय शर्मा को अपने बिज़नेस-टू-बिज़नेस (B2B), 3PL और क्रॉस-बॉर्डर कार्यों के लिए मुख्य व्यवसाय अधिकारी नियुक्त किया था। अब मोहित सरदाना को B2C संचालन का नेतृत्व सौंपा गया है। एक्सप्रेसबीज के MD और CEO अमिताव साहा ने कहा कि सरदाना का अनुभव व्यवसाय को बढ़ाने, टीमों का नेतृत्व करने और डिजिटल-प्रथम बदलाव को आगे बढ़ाने में मदद करेगा। इससे कंपनी के संचालन और बाजार में पकड़ मजबूत होने की उम्मीद है।

बाजार

एक्सप्रेसबीज की बाजार में स्थिति

एक्सप्रेसबीज की स्थापना अमिताव साहा और सुपम माहेश्वरी ने की थी। यह कंपनी 3PL क्षेत्र में डेल्हीवरी, ब्लू डार्ट और शैडोफैक्स जैसी कंपनियों से प्रतिस्पर्धा करती है। कंपनी को ओंटारियो टीचर्स पेंशन प्लान, नॉरवेस्ट और ब्लैकस्टोन जैसे निवेशकों का समर्थन मिला है। पहले यह ई-कॉमर्स कंपनी फर्स्टक्राई की लॉजिस्टिक्स शाखा थी, लेकिन 2015 में इसे अलग इकाई बना दिया गया। अब कंपनी भारत में तेजी से बढ़ते लॉजिस्टिक्स बाजार में अपनी जगह मजबूत कर रही है।