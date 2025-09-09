इंटेल कर रही कार्यकारी स्तर पर बड़े बदलाव, उत्पाद प्रमुख देंगी इस्तीफा 

इंटेल ने बताया कि केवोर्क केचिचियन को डाटा सेंटर समूह का कार्यकारी उपाध्यक्ष और महाप्रबंधक बनाया गया है। वह चिप उद्योग के अनुभवी हैं और पहले आर्म में इंजीनियरिंग के कार्यकारी उपाध्यक्ष थे। इसके अलावा, उन्होंने क्वालकॉम और NXP सेमीकंडक्टर्स जैसी कंपनियों में भी काम किया है। कंपनी को उम्मीद है कि उनके अनुभव से डाटा सेंटर व्यवसाय को मजबूती मिलेगी। इस बदलाव को कंपनी की नई रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है।

चुनौतियां

अन्य बदलाव और चुनौतियां

कंपनी ने एक केंद्रीय इंजीनियरिंग समूह की स्थापना भी की है, जिसका नेतृत्व वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्रीनिवासन अयंगर करेंगे। इंटेल फाउंड्री प्रमुख नागा चंद्रशेखरन को भी अतिरिक्त जिम्मेदारी दी गई है और जिम जॉनसन को क्लाइंट कंप्यूटिंग समूह का महाप्रबंधक नियुक्त किया गया है। ये बदलाव ऐसे समय हो रहे हैं जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इंटेल में 10 प्रतिशत सरकारी हिस्सेदारी की घोषणा की है और CEO लिप-बू टैन से इस्तीफा देने की मांग की है।